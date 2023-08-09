Президент посетил IT Hub и встретился с молодёжью в Павлодаре
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Глава государства посетил региональный IT Hub, созданный на базе Павлодарского колледжа информационных технологий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Здесь будущие специалисты в сферах информационной безопасности и машиностроительной промышленности получают актуальные знания в области IT-рынка, находят бизнес-партнёров.
Для ранней профориентации на базе IT Hub организованы курсы для школьников города по направлениям "Робототехника", "Графический дизайн", "3D-прототипирование". Для взрослых открыты курсы компьютерной грамотности.
Президент осмотрел лаборатории сетевого и системного администрирования, 3D-прототипирования и цех лазерной резки металла, а также побеседовал с преподавателями.
После ознакомления с учебным заведением президент побеседовал с представителями креативной молодёжи.
Президент высоко оценил достижения молодёжи и подчеркнул, что будущее нашей страны в значительной степени зависит от уровня развития высоких технологий.
"Только в одной Павлодарской области столько талантливых молодых людей. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что вы внесёте большой вклад в развитие нашей экономики. Я всегда уделяю внимание молодёжи. Наша молодёжь, в первую очередь, должна быть ответственной, трудолюбивой, интеллектуальной, креативной и предприимчивой. Я возлагаю большие надежды на молодёжь", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
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