Президент подписал закон по вопросам экспортно-кредитного агентства

Президент Казахстана подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг)", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.