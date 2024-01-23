Президент подписал закон по вопросам экспортно-кредитного агентства
Сегодня, 21:28
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Сегодня, 21:28Сегодня, 21:28
127Фото: Qazcontent
Президент Казахстана подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг)", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.