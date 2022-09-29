Президент подписал закон: 25 октября официально стал выходным днем

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Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников", сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Текст Закона публикуется в печати.

Ранее сообщалось, что сенат парламента Казахстана принял поправки в закон "О праздниках". Согласно поправкам теперь закреплено: национальный праздник День республики – 25 октября и государственный праздник День Независимости – 16 декабря.

День Первого президента – 1 декабря, исключен из списка государственных праздников.

В правительстве уже подготовили документ о переносе выходных дней. Если его примут, в этом году 22 октября, суббота, будет рабочим днем, а на День Республики казахстанцы отдохнут три дня: 23, 24 и 25 октября.