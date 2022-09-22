Парламент принял закон: 25 октября официально стал выходным днем

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Сенат парламента Казахстана принял поправки в закон "О праздниках", сообщает BaigeNews.kz.

Согласно поправкам теперь закреплено: национальный праздник День республики – 25 октября и государственный праздник День Независимости – 16 декабря.

День Первого президента – 1 декабря, исключен из списка государственных праздников.

Полностью документ называется "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников".

Председатель сената парламента Маулен Ашимбаев отметил, что принятый закон направлен на совершенствование правовых, экономических, социальных, организационных основ государственной политики в области культуры и кинематографии.

"Надеемся, что новые нормы позволят проводить культурные мероприятия на высоком уровне, и популяризировать историю и культуру нашего народа за рубежом", - отметил спикер.

Также, в соответствие с этим законом, 25 октября утверждается национальным праздником, Днем республики.

"Это историческое и очень важное решение. Независимость нашей страны действительно начинается с этой даты. Поэтому утверждение этого дня как национального праздника - важный шаг с точки зрения государственности и суверенитета. Надеемся, что в дальнейшем этот праздник внесет свой вклад в популяризацию и укрепление независимости", - сказал Маулен Ашимбаев.

Закон вступит в действие после подписания президентом.