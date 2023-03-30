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Президент поддержал кандидатуру Алихана Смаилова на пост премьер-министра Сегодня, 11:41
59
Сегодня, 11:41
59

Президент поддержал кандидатуру Алихана Смаилова на пост премьер-министра

Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Смаилова на пост премьер-министра,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Ранее переназначить Смаилова предложила партия большинства Amanat.

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Сегодня, 11:41
59
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