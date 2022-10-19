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Борт№1 Сегодня, 12:05
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Фото: Борт№1

Президент наградил заслуженных граждан Алматинской области

Президент вручил государственные награды группе граждан Алматинской области за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Указом Главы государства за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:

  • орденом "Парасат" - председатель совета "Национального союза овцеводов" Тынышбай Досымбеков;
  • орденом "Құрмет" - ветеран труда Виктор Иванович Волокитин;
  • медалью "Ерлігі үшін" - спасатель спасательного подразделения города Конаева Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области МЧС Куаныш Кайыржанулы Кайыржан;
  • медалью "Ерлігі үшін" - инженер службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области МЧС Жасулан Жаксылыкович Нюсупов;
  • медалью "Ерен еңбегі үшін" - главный агроном ТОО "Агропарк Оңтүстік" Кали Жетибаевич Кантарбаев;
  • медалью "Ерен еңбегі үшін" - директор средней школы №2 села Абай Батима Кальпеевна Нысанбаева;
  • медалью "Ерен еңбегі үшін" - старший корреспондент Жамбылской районной газеты "Атамекен" Рапбек Садуакасович Терликбаев.
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#Токаев #награды #Алматинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:05
78
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