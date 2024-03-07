Президент наградил победительниц конкурса "Ару-Ана"
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил призы победительницам конкурса "Ару-Ана" на лучший женский проект, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
На этот раз награды за реализацию социально значимых проектов в различных сферах и вклад в развитие гражданского общества вручались в шести номинациях.
Лауреаты конкурса лучших женских проектов "Ару-Ана":
1. В номинации "Лучший проект по развитию сельских женщин" – Ельчибаева Бакытгуль Казезбаевна;
2. В номинации "Лучший проект в сфере науки" – Шакуликова Гульзада Танирбергеновна;
3. В номинации "Лучший проект в сфере развития гражданского самосознания" – Ахмеджанова Алия Серкболовна;
4. В номинации "Лучший проект по популяризации национального культурного наследия" – Михалева Анастасия Анатольевна;
5. В номинации "Лучший проект в сфере агробизнеса" – Аркашбаева Ботагоз Махамбеткалиевна;
6. В номинации "Лучший проект в сфере креативной индустрии" – Едилбекова Мадина Едилбековна.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню.
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