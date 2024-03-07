Президент наградил победительниц конкурса "Ару-Ана"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил призы победительницам конкурса "Ару-Ана" на лучший женский проект, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.



На этот раз награды за реализацию социально значимых проектов в различных сферах и вклад в развитие гражданского общества вручались в шести номинациях.



Лауреаты конкурса лучших женских проектов "Ару-Ана":



1. В номинации "Лучший проект по развитию сельских женщин" – Ельчибаева Бакытгуль Казезбаевна;

2. В номинации "Лучший проект в сфере науки" – Шакуликова Гульзада Танирбергеновна;

3. В номинации "Лучший проект в сфере развития гражданского самосознания" – Ахмеджанова Алия Серкболовна;

4. В номинации "Лучший проект по популяризации национального культурного наследия" – Михалева Анастасия Анатольевна;

5. В номинации "Лучший проект в сфере агробизнеса" – Аркашбаева Ботагоз Махамбеткалиевна;

6. В номинации "Лучший проект в сфере креативной индустрии" – Едилбекова Мадина Едилбековна.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню.