Президент наградил казахстанцев за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества

Фото: ratel.kz

Во время ХХXIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил казахстанцев за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами, передаёт BaigeNews.kz.

Так, орденом "Достық" ІІ степени награждены:

Ким Гера — директор Института азиатских исследований НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби";

Ким Константин Станиславович — главный редактор республиканской газеты "Коре ильбо".

Орденом "Құрмет" награждены:

Бугинас Бронислав Казисович — член литовского ОО "Lituanica";

Микаелян Наринэ Гамлетовна — заместитель председателя РОО "Ассоциация армянских культурных центров Республики Казахстан "Наири".

Медаль "Шапағат" вручили:

Кан Алина Александровна — преподаватель казахского языка в разговорном клубе "Сөйле";

Останькович Дмитрий Валерьевич — председатель ОО "Белорусский культурный центр "Радима";

Тумгоев Юсуп Лом-Алиевич — член ОЮЛ "Ассоциация развития культуры чеченского и ингушского народов "Вайнах".

Также благодарностью президента Республики Казахстан отмечены горный рабочий шахты имени Костенко Даниель Диль, блогер Иван Червинский и посол дружбы Ассамблеи народа Казахстана во Франции Оборон-Туар Малгожата.