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ratel.kz Вчера, 12:20
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Вчера, 12:20
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Фото: ratel.kz

Президент наградил казахстанцев за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества

Во время ХХXIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил казахстанцев за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами, передаёт BaigeNews.kz.

Так, орденом "Достық" ІІ степени награждены:

  • Ким Гера — директор Института азиатских исследований НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби";
  • Ким Константин Станиславович — главный редактор республиканской газеты "Коре ильбо".

Орденом "Құрмет" награждены:

  • Бугинас Бронислав Казисович — член литовского ОО "Lituanica";
  • Микаелян Наринэ Гамлетовна — заместитель председателя РОО "Ассоциация армянских культурных центров Республики Казахстан "Наири".

Медаль "Шапағат" вручили:

  • Кан Алина Александровна — преподаватель казахского языка в разговорном клубе "Сөйле";
  • Останькович Дмитрий Валерьевич — председатель ОО "Белорусский культурный центр "Радима";
  • Тумгоев Юсуп Лом-Алиевич — член ОЮЛ "Ассоциация развития культуры чеченского и ингушского народов "Вайнах".

Также благодарностью президента Республики Казахстан отмечены горный рабочий шахты имени Костенко Даниель Диль, блогер Иван Червинский и посол дружбы Ассамблеи народа Казахстана во Франции Оборон-Туар Малгожата.

Видео: Блогер Иван Червинский, получивший благодарность президента Казахстана
Видео: Алина Кан, награждённая медалью «Шапағат»
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Вчера, 12:20
488
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