Президент Кыргызстана встретил Токаева в госрезиденции "Ала-Арча"
Сегодня, 13:50
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Сегодня, 13:50Сегодня, 13:50
147Фото: Акорда
Перед началом заседания Совета глав государств - участников СНГ Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В государственной резиденции "Ала-Арча" Главу государства Касым-Жомарта Токаева встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Здесь пройдёт заседание Совета глав государств – участников СНГ.
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