  • 13 Октября, 15:13
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Президент Кыргызстана встретил Токаева в госрезиденции "Ала-Арча"

Сегодня, 13:50
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Акорда Сегодня, 13:50
Сегодня, 13:50
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Фото: Акорда

Перед началом заседания Совета глав государств - участников СНГ Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. 

В государственной резиденции "Ала-Арча" Главу государства Касым-Жомарта Токаева встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Здесь пройдёт заседание Совета глав государств – участников СНГ.

 
 
 
 
 
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Публикация от Akorda (@akordapress)

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