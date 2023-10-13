Президент Кыргызстана встретил Токаева в госрезиденции "Ала-Арча"

Перед началом заседания Совета глав государств - участников СНГ Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В государственной резиденции "Ала-Арча" Главу государства Касым-Жомарта Токаева встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Здесь пройдёт заседание Совета глав государств – участников СНГ.