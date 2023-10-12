Президент Казахстана заявил о необходимости поиска баланса между технологическим прогрессом и коллективной безопасностью

В рамках своего выступления на форуме Digital Bridge президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что использование искусственного интеллекта открывает новые горизонты возможностей для инклюзивного и устойчивого развития, и Казахстан не должен оставаться в стороне от этих тенденций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Как отметил Глава государства, Казахстан последовательно совершенствует институциональную и законодательную базу для стимулирования инвестиций в стартапы.

"Мы с удовлетворением фиксируем удвоение среднего размера венчурных сделок в прошлом году.



В то же время наша регуляторная база нуждается в приведении в соответствие с передовыми практиками, применяемыми в США, Сингапура и Гонконга. Важно также привлекать на наш венчурный рынок международных игроков", - отметил президент.

Он подчеркнул, что использование искусственного интеллекта открывает новые горизонты возможностей для инклюзивного и устойчивого развития.

"Глобальная конкуренция в этой сфере набирает обороты.



Казахстан не должен оставаться в стороне от этих тенденций. Это требование времени", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что поэтому особое внимание уделяется развитию передовых технологий.

"Для поступательного развития отрасли следует объединить усилия отечественных IT-специалистов, экспертов, учёных, а также задействовать потенциал международных партнеров", - отметил президент.

По словам Главы государства, в ближайшие десятилетия мы, вероятно, приблизимся к моменту, когда машина превзойдет разум человека.

"Другими словами, может возникнуть опасность для человечества со стороны искусственного интеллекта. В научных кругах нет единого мнения, к чему это приведёт: к процветанию человечества или угрозе его уничтожения. Поэтому особенно важен разумный контроль над искусственным интеллектом.



К примеру, в прошлом наряду с атомной энергетикой было создано и атомное оружие. Это привело к необходимости выстраивания новой парадигмы глобальной безопасности. Это означает, что требуется найти золотую середину между технологическим прогрессом и коллективной безопасностью", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что в настоящий момент осуществляется глубинная модернизация политической системы.