Президент Казахстана заявил о необходимости поиска баланса между технологическим прогрессом и коллективной безопасностью
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В рамках своего выступления на форуме Digital Bridge президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что использование искусственного интеллекта открывает новые горизонты возможностей для инклюзивного и устойчивого развития, и Казахстан не должен оставаться в стороне от этих тенденций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Как отметил Глава государства, Казахстан последовательно совершенствует институциональную и законодательную базу для стимулирования инвестиций в стартапы.
"Мы с удовлетворением фиксируем удвоение среднего размера венчурных сделок в прошлом году.
В то же время наша регуляторная база нуждается в приведении в соответствие с передовыми практиками, применяемыми в США, Сингапура и Гонконга. Важно также привлекать на наш венчурный рынок международных игроков", - отметил президент.
Он подчеркнул, что использование искусственного интеллекта открывает новые горизонты возможностей для инклюзивного и устойчивого развития.
"Глобальная конкуренция в этой сфере набирает обороты.
Казахстан не должен оставаться в стороне от этих тенденций. Это требование времени", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что поэтому особое внимание уделяется развитию передовых технологий.
"Для поступательного развития отрасли следует объединить усилия отечественных IT-специалистов, экспертов, учёных, а также задействовать потенциал международных партнеров", - отметил президент.
По словам Главы государства, в ближайшие десятилетия мы, вероятно, приблизимся к моменту, когда машина превзойдет разум человека.
"Другими словами, может возникнуть опасность для человечества со стороны искусственного интеллекта. В научных кругах нет единого мнения, к чему это приведёт: к процветанию человечества или угрозе его уничтожения. Поэтому особенно важен разумный контроль над искусственным интеллектом.
К примеру, в прошлом наряду с атомной энергетикой было создано и атомное оружие. Это привело к необходимости выстраивания новой парадигмы глобальной безопасности. Это означает, что требуется найти золотую середину между технологическим прогрессом и коллективной безопасностью", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства подчеркнул, что в настоящий момент осуществляется глубинная модернизация политической системы.
"Мы начали строить экономику, основанную на знаниях и новых технологиях. В Справедливом Казахстане у каждого гражданина будут возможности для полноценной самореализации. Мы также делаем упор на повышение благосостояния народа.
Мы нацелены создать максимально комфортную среду для приезда и работы цифровых номадов, то есть сильных IТ-специалистов в Казахстане.
Мы развиваем инновационное предпринимательство и креативную индустрию. Считаю, что глобальная технологическая революция может и должна содействовать прогрессу всех государств для созидания более сбалансированного и справедливого мира", - заключил президент.
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