Президент Казахстана встретился с представителями IT-сообщества в Нью-Йорке

Фото: Борт №1

В Нью-Йорке Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с представителями IT-сообщества Digital Nomads, которое объединяет 400 казахстанцев, проживающих за рубежом и работающих в ведущих технологических компаниях мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

В ходе встречи, прошедшей в теплой неформальной обстановке, были обсуждены перспективы развития IT-отрасли в Казахстане и текущие мировые тренды.

Президент рассказал участникам встречи о том, что построение Справедливого Казахстана открывает новые возможности для талантливой молодежи.

На встрече выступили руководитель по стратегии и развитию компании Taskrabbitcom Асет Абдуалиев, венчурный инвестор, директор DCVC Анна Фокина, инженер-программист Google Арай Сабыржан и менеджер-программист Bookingcom Алибек Датбаев. Они поделились с президентом впечатлениями от работы в иностранных компаниях и высказали ряд предложений по дальнейшему развитию и повышению конкурентоспособности отечественной IT-сферы.

Касым-Жомарт Токаев пожелал представителям Digital Nomads успехов и выразил уверенность в том, что они внесут весомый вклад в развитие и процветание нашей страны.