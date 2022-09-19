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  • Президент Казахстана встретился с представителями IT-сообщества в Нью-Йорке
Борт №1 Вчера, 23:29
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Фото: Борт №1

Президент Казахстана встретился с представителями IT-сообщества в Нью-Йорке

В Нью-Йорке Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с представителями IT-сообщества Digital Nomads, которое объединяет 400 казахстанцев, проживающих за рубежом и работающих в ведущих технологических компаниях мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1. 

В ходе встречи, прошедшей в теплой неформальной обстановке, были обсуждены перспективы развития IT-отрасли в Казахстане и текущие мировые тренды. 

Президент рассказал участникам встречи о том, что построение Справедливого Казахстана открывает новые возможности для талантливой молодежи. 

На встрече выступили руководитель по стратегии и развитию компании Taskrabbitcom Асет Абдуалиев, венчурный инвестор, директор DCVC Анна Фокина, инженер-программист Google Арай Сабыржан и менеджер-программист Bookingcom Алибек Датбаев. Они поделились с президентом впечатлениями от работы в иностранных компаниях и высказали ряд предложений по дальнейшему развитию и повышению конкурентоспособности отечественной IT-сферы.  

Касым-Жомарт Токаев пожелал представителям Digital Nomads успехов и выразил уверенность в том, что они внесут весомый вклад в развитие и процветание нашей страны.

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#Касым-Жомарт Токаев
Вчера, 23:29
116
Журналист
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