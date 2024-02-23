Президент Казахстана принял председателя Конституционного Суда

Глава Государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Конституционного Суда Эльвиру Азимову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Эльвира Азимова доложила президенту, что в течение прошлого года в Конституционный Суд поступило более пяти тысяч обращений, из которых 99% – обращения граждан.

Она отметила, что в обращениях граждане поднимали вопросы о судебных актах, правомерности действий должностных лиц и судей, о видах и условиях уголовного наказания, соблюдении прав человека в рамках уголовного преследования, защите прав в трудовых и административно-правовых отношениях.

Также председатель Конституционного Суда сообщила, что в настоящее время на рассмотрении Мажилиса находятся предложения об условиях оказания гражданам гарантированной юридической помощи в рамках конституционного производства, а также учета принятых решений Конституционного Суда и обзора судебной практики в рамках правового мониторинга и нормотворческой деятельности.

Она отметила, что в прошлом году были проверены 558 норм права, по итогам проверок рекомендовано внесение изменений в 29 НПА:

даны рекомендации по пересмотру отдельных норм Уголовно-процессуального, Налогового кодексов и ряда законов;

в настоящее время правительством и уполномоченными органами исполнено более 16% рекомендаций.

Президент подчеркнул, что итоги работы Конституционного Суда за 2023 год показали, что его создание и деятельность отвечают запросам общества и государства по обеспечению верховенства Конституции Республики Казахстан и защите прав и свобод человека и гражданина.