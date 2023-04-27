Президент Казахстана предложил учредить новую госнаграду за укрепление единства нации

Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на ХХXIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, предложил учредить новую государственную награду - Орден Ассамблеи народа Казахстана "За плодотворный труд во имя укрепления единства нации", передаёт BaigeNews.kz.

По словам главы государства, необходимо поощрять граждан, которые конкретными делами способствуют укреплению гармонии и согласия на казахстанской земле.

"Предлагаю учредить две премии Ассамблеи народа Казахстана. Первая – за лучшие работы в области литературы и журналистики. Вторая – за лучшие произведения в сфере культуры и искусства. Важно, чтобы данные премии могли получить как отдельные авторы, так и творческие коллективы", - отметил Токаев.

Он подчеркнул, что размер денежного вознаграждения должен быть как минимум не меньше государственной премии.

"Более того, следует утвердить новую государственную награду – Орден Ассамблеи народа Казахстана "За плодотворный труд во имя укрепления единства нации. Первым лауреатам данные награды можно вручить ко Дню Республики уже в октябре этого года. Уверен, признание на государственном уровне вклада наших граждан в сохранение мира и согласия в стране придаст мощный созидательный импульс укреплению общенационального единства. В целом, считаю, что нам нужно подумать о дальнейшем совершенствовании геральдической символики страны", - заявил президент.

На его взгляд, нужно предпринять системные шаги, чтобы все граждане овладели государственным языком.

"Общенациональная гражданская идентичность не отвергает этнические особенности, она нацелена на формирование фундамента новой модели гражданского общества. Каждый этнос в Казахстане имел и будет иметь возможность развивать свои традиции, культуру, язык. Это, по сути, основа общенациональной идентичности. При этом все граждане Казахстана должны чувствовать свои сопричастность к прошлому, настоящему и будущему нашего государства, символам нашей нации и ее культурному ядру. Нужно предпринять системные шаги для развития поликультурной среды и овладения государственным языком всеми гражданами. Упомянутые мною принципы "мы разные, но мы равные", "единство в многообразии" должны красной нитью проходить через систему дошкольного, среднего и высшего образования", - сказал глава государства.

По его словам, необходимо расширять поле соприкосновения между этносами.

"Это позволит в конечном итоге сформировать в нашей стране единое общенациональное коммуникационное пространство. Ассамблея должна обратить особое внимание на работу в районах с полиэтническим население", - отметил Токаев.

Особое значение, по его мнению, имеет творчество этнических театров и их поистине народных коллективов.

"Считаю необходимым организовать гастроли этих театров во всех регионах, на лучших сценах нашей страны, а также за рубежом. Этнокультурное многообразие Казахстана должно находить свое отражение в художественных фильмах, телевизионных сериалах, театральных постановках. Отдельное внимание нужно уделить поддержке СМИ, издаваемых на языках различных этносов Казахстана. Они должны всесторонне продвигать ценности единства и взаимопонимания, фокусироваться на общенациональной повестке", - добавил глава государства.

Президент считает, что Казахстану нужно подумать о дальнейшем совершенствовании геральдической символики страны. По его мнению, она должна быть близка и понятна казахстанцам, соответствовать лучшим мировым практикам и отражать уникальную идентичность народа.