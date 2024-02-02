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Президент Казахстана подписал указ об увольнении в запас военнослужащих-срочников

Сегодня, 09:01
АВТОР
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Акорда Сегодня, 09:01
Сегодня, 09:01
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Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2024 года", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

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