Президент Казахстана подписал указ об увольнении в запас военнослужащих-срочников
Сегодня, 09:01
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Сегодня, 09:01Сегодня, 09:01
134Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2024 года", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
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