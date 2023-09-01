Президент Казахстана открыл вторую сессию Парламента VIII созыва

В Астане началось совместное заседание палат Парламента, на котором Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Наряду с депутатами Мажилиса и Сената, руководителями центральных государственных органов в мероприятии принимают участие члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.

"Поздравляю всех с открытием очередной сессии и желаю успехов в вашей ответственной деятельности! После весенних выборов количество партий в Парламенте увеличилось, существенно изменился и состав депутатов. Фракции политических партий и депутаты-одномандатники активно включились в работу, инициируя много актуальных законопроектов и поднимая важные вопросы развития страны. Большую работу парламентарии проводили и в летнее время.

Всего за два месяца они посетили свыше 1200 населенных пунктов и встретились с избирателями, ознакомившись с ситуацией на местах. Выражаю всем искреннюю признательность за плодотворную деятельность. Думаю, что во время новой сессии темп работы будет еще выше", - сказал Глава государства.