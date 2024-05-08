Президент Казахстана призвал к углублению промышленной кооперации

Выступая на на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве, Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал следующей приоритетной задачей углубление промышленной кооперации, передаёт BaigeNews.kz.

Как было сказано в выступлении, сегодня около 90% экспорта "евразийской пятерки" приходится на промежуточные товары

"В условиях глобального технологического прогресса остро стоит вопрос повышения "сложности" производимой продукции. Поэтому необходимо усилить технологическую интеграцию в реальном секторе экономики. Как известно, с текущего года будет оказываться финансовое содействие промышленным кооперационным проектам за счет средств бюджета Евразийского экономического союза. Важно также обеспечить поддержку высокотехнологичным предприятиям, которые налаживают производство товаров высокого передела. Естественно, важной задачей является создание прозрачного механизма обеспечения равного доступа к финансированию. Со своей стороны Казахстан продолжит последовательную политику, направленную на развитие промышленной кооперации на евразийском пространстве. На сегодняшний день со странами – участницами Союза прорабатывается реализация более 150 индустриальных проектов", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил большие перспективы сотрудничества в нефтегазохимической отрасли, способной стать новой точкой экономического роста.