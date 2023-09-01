Президент дал старт новому этапу модернизации государства - политолог

Настал момент, когда от политических реформ в стране переходят к экономическим. Послание президента народу проанализировал политолог, сотрудник Казахстанского института стратегических исследований Ермек Токтаров, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы видим, что после интенсивного периода политических реформ 2022-го - первой половины 2023 года президент ставит уже задачи по достижению значительных результатов в экономической политике. Он расставляет заново приоритеты, подчёркивает важные направления, на которые необходимо сконцентрировать все силы", - сказал он.

Политолог отметил, что любые экономические действия, будь то новые производства, обновление инфраструктуры или геологоразведочные работы требуют колоссальных финансовых вложений, поэтому перед государством стоит задача в том числе и монетарного характера.

"Будут привлекаться, естественно и зарубежные инвесторы. Все это, конечно же, будет влиять и на внешнюю политику Казахстана, которая сделает нашу экономику ещё более открытой и привлекательной. Но в то же время президент обращает внимание на то, зачем это всё делается. Это делается не для того, чтобы иностранные инвесторы обогатились, а для того, чтобы народ Казахстана получил условия для более лучшей жизни, то есть создавались рабочие места, были возможности по трудовой мобильности, развивалось предпринимательство", - пояснил он.

По словам Токтарова, основной месседж в Послании президента связан с тем, чтобы создавать новые условия, но уже в экономической сфере.

"В политической сфере был заложен фундамент для дальнейшей демократизации, децентрализации, либерализации. Она, конечно, будет занимать определённое время. То есть потребуется проведение двух-трёх электоральных циклов для того, чтобы новые правила закрепились. В случае, конечно, если они не будут меняться. Теперь этот же принцип создания политических и правовых условий для экономического развития ставится в качестве основной задачи перед правительством и в целом перед государством", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в этом и заключается уникальность сегодняшнего послания: президент как бы замыкает весь комплекс программ и инициатив, с которыми он выступал ранее.

"Тогда ставился вопрос о том, что социально-политические реформы должны предшествовать экономическому развитию. Собственно, так и получается. Была реализована комплексная реформа политической модернизации. Теперь логически должен наступить период экономических реформ. И президент сегодняшним посланием дал старт новому этапу модернизации всего казахстанского общества и государства", - заключил Токтаров.

Отметим, выступая 1 сентября с Посланием народу страны, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство будет нести полную ответственность за реализацию экономической политики. Он также подчеркнул, что критически важно качественное и полноценное исполнение намеченных реформ. Процесс этот напрямую зависит от компетенций, ответственности и политической воли государственных служащих.