Правительство будет нести полную ответственность за экономическую политику - Токаев

Выступая с посланием народу страны, Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Правительство будет нести полную ответственность за реализацию экономической политики без согласования с Администрацией президента, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Правительство будет нести полную ответственность за реализацию экономической политики. Оно должно обладать всеми рычагами самостоятельного управления экономикой без волокиты и бюрократии, без согласований с Администрацией президента", – сказал Глава Государства.

Также Президент отметил, что критически важно качественное и полноценное исполнение намеченных реформ. Процесс этот напрямую зависит от компетенций, ответственности и политической воли государственных служащих.