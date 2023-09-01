Правительство будет нести полную ответственность за экономическую политику - Токаев
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Выступая с посланием народу страны, Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Правительство будет нести полную ответственность за реализацию экономической политики без согласования с Администрацией президента, передает корреспондент BaigeNews.kz.
"Правительство будет нести полную ответственность за реализацию экономической политики. Оно должно обладать всеми рычагами самостоятельного управления экономикой без волокиты и бюрократии, без согласований с Администрацией президента", – сказал Глава Государства.
Также Президент отметил, что критически важно качественное и полноценное исполнение намеченных реформ. Процесс этот напрямую зависит от компетенций, ответственности и политической воли государственных служащих.
"Именно на системе исполнительной власти будет лежать основной груз ответственности за реформы. Поэтому она сама, в первую очередь, нуждается в трансформации, базовые направления которой следующие. Подготовка и исполнение отраслевых решений, а также персональная ответственность за результат будут целиком возлагаться на министров, которые своими приказами должны оперативно принимать необходимые решения. То же самое касается акимов на местах", – отметил президент.
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