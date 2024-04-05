Президент дал поручения по ситуации с паводками

Премьер-министр, руководитель Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Олжас Бектенов постоянно информирует главу государства Касым-Жомарта Токаева о паводковой ситуации в стране и принимаемых мерах по её стабилизации, передаёт BaigeNews.kz.

По поручению президента сегодня Олжас Бектенов посетил Актюбинскую и Восточно-Казахстанскую области, а также провел заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков с участием руководителей региональных штабов.

По поручению премьер-министра вице-премьер, заместитель руководителя Республиканского штаба Канат Бозумбаев направляется в Атыраускую область, министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов - в Костанайскую область. Задача - координация работы на местах по стабилизации паводковой ситуации.