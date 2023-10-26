Президент дал оценку развитию области Жетысу

Президент Казахстана заслушал доклад акима области Жетысу Бейбита Исабаева о социально-экономическом развитии региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

По словам акима, по социально-экономическим показателям области сохранена положительная динамика во всех основных отраслях экономики. Объём производства в регионе увеличился на 5,8 процента, показатели сельского хозяйства – на 1,7 процента, торговли и строительства – в 1,6 раза. Введено в эксплуатацию 198,4 тысячи квадратных метров жилья, что на 11,2 процента больше, чем за аналогичный период 2022 года. В экономику области привлечено 213,9 миллиарда тенге инвестиций с ростом на 23,9 процента, в том числе частные инвестиции увеличились на 15,7 процента.

Как отмечено в докладе Бейбита Исабаева, в промышленном секторе области задействовано 533 предприятия, на которых создано 26,6 тысячи рабочих мест. Объём производства составил 230,1 миллиарда тенге. В этом году запланирован ввод в эксплуатацию 14 объектов общей стоимостью 46,9 миллиарда тенге.

Объём валовой продукции сельского хозяйства вырос на 1,7 процента. Общая посевная площадь расширена на 1,9 тысячи гектаров, в том числе площадь посевов сахарной свёклы увеличена в два раза и доведена до 8,7 тысячи гектаров.

Полностью отремонтирован и введён в эксплуатацию Аксуский сахарный завод. Коксуским сахарным заводом выпущено 70 тысяч тонн сахара. На сегодня эти предприятия приняли более 205 тысяч тонн сырья от 280 хозяйств, из которых переработано 56 тысяч тонн и получено 7 000 тонн сахара.

Президенту доложено, что в области реализуется 22 проекта по реконструкции и строительству системы водоснабжения. Газифицировано 22 населённых пункта, в том числе Талдыкорган, доступ к газу получили 288 тысяч человек. В этом году строительно-монтажные работы ведутся в 20 населённых пунктах.

Касым-Жомарту Токаеву отдельно сообщили о ходе строительства социальных объектов. В 2023-2025 годах запланировано возведение 16 новых школ на 8,8 тысячи мест, из них семь школ на 6 600 мест будут построены в рамках Национального проекта "Комфортная школа", возведение двух школ на 1 800 мест начато в этом году.

В сфере здравоохранения ведётся строительство восьми объектов. За счёт средств местного бюджета установлен 21 блочно-модульный комплекс. В рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" до 2025 года планируется введение в эксплуатацию 59 объектов. В сфере культуры ведётся строительство пяти объектов, проводится капитальный ремонт ещё восьми объектов.

Кроме того, ведётся строительство 14 спортивных объектов. За счёт средств местного бюджета будут установлены три блочно-модульных комплекса, за счёт спонсорских средств построен круглогодичный крытый ледовый комплекс Jetysu Arena. Сумма, затраченная на объект, 867 миллионов тенге.

Общая протяжённость автомобильных дорог области Жетысу составляет 3 988 километров. В этом году ведутся работы по строительству и реконструкции 221 километра дорог областного значения и 249 километров внутрипоселковых дорог в 73 населённых пунктах.

Касым-Жомарт Токаев положительно оценил темпы развития региона и поручил продолжить работу в этом направлении.