Президент Азербайджана прилетел в Астану

Фото: t.me/bort_01

Ильхама Алиева в аэропорту Астаны встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Борт №1".

"Лидер Азербайджана прибыл в Казахстан с официальным визитом. Скоро он прибудет в Акорду для встречи с Касым-Жомартом Токаевым", - гооворится в сообщении.

Ранее отмечалось, что в столице запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах. В повестку дня переговоров включены основные вопросы развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства.

Фото t.me/bort_01