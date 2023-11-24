Президент Азербайджана пригласил Токаева с госвизитом в будущем году

Президент Азербайджана поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за участие в предстоящем Саммите СПЕКА, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Мы хорошие друзья, братья, партнёры. За последние годы наглядно видна динамика контактов между нами в рамках официальных визитов, между членами правительств наших стран, между компаниями. Мы выходим на самый высокий уровень нашего взаимодействия за всю историю независимого развития наших стран. Это логично, это отражает дух и характер отношений между нашими народами", – отметил президент Азербайджана.

Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева совершить государственный визит в Азербайджан в следующем году.

В ходе встречи главы государств обсудили возможности активизации совместной работы по таким важным направлениям, как проведение волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспия, увеличение поставок казахстанской нефти по территории Азербайджана, развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также реализация перспективных проектов в сфере энергетики и возобновляемых источников энергии.

Особое внимание было уделено дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей между братскими народами. В ближайшее время будут организованы перекрестные Дни культуры Казахстана и Азербайджана.