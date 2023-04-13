Преступную схему в ТОО "Богатырь Көмір" организовали руководители среднего звена

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Преступную деятельность руководителей среднего звена ТОО "Богатырь Көмір" в городе Экибастузе пресекли сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Директора автобазы подозревают в незаконном обогощении в группе с другими лицами, занимающими руководящие должности в ТОО. По данным АФМ, они на системной основе совершали хищения товаро-материальных ценностей, причинив материальный ущерб на сумму 45,5 миллиона тенге.

"Преступная схема заключалась в подписании документов о списании запасных частей на автотранспортные средства, приобретении новых и имитацию их установки. Без новых запчастей техника выходила из строя и простаивала долгое время, а купленные запчасти вышеуказанные лица продавали", — говорится в сообщении.

Подозреваемые задержаны, похищенные двигатели и КПП на грузовые автомашины изъяты. В АФМ отметили, что в связи с их полным раскаянием и признанием вины судом в отношении подозреваемых применена мера пресечения в виде "домашнего ареста".