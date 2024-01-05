Полицейского осудили за махинации с социальным жильём в Шымкенте

В Шымкенте сотрудник миграционной полиции незаконно изменил даты прописки 16 человек, которые в последующем использовали данный факт для получения социального жилья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Шымкента.

Прокуроры Шымкента выявили преступную схему получения социального кредитного жилья.

Материалы были зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по части 2-1 статьи 369 Уголовного кодекса (служебный подлог совершенный сотрудником правоохранительного органа) и по окончания расследования уголовное дело направлено в суд.

"В суде вина сотрудника миграционной полиции полностью доказана и он осужден на 1,5 года с лишением специального звания "майора полиции". Кроме того, продолжается расследование уголовного дела по факту фиктивной прописки еще 147 лиц", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается также, что в настоящее время внедрён новый автоматизированный сервис регистрации очередников, который исключает возможность фиктивной постановки на учёт и позволила отфильтровать необоснованные заявки.