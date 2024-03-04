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Преступника, скрывавшегося пять лет за убийство, задержала полиция области Абай

Сегодня, 14:45
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 14:45
Сегодня, 14:45
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Фото: polisia.kz

Полиция области Абай задержала участника ОПГ, скрывавшегося за убийство пять лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В 2019 году, в ходе криминальной разборки, 40-летний житель города Алматы был убит выстрелом из огнестрельного оружия. На тот момент скрыться от правосудия удалось только одному члену группировки, который на протяжении пяти лет всячески скрывался от органов правопорядка", - говорится в сообщении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, последний участник группировки был задержан сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью областного департамента полиции в Урджарском районе. Кроме того, у задержанного был изъят боевой пистолет ТТ с патронами.

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