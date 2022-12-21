Пресечена выписка фиктивных счетов-фактур на 7,5 триллиона тенге

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Существенным прорывом в администрировании НДС стало оперативное определение рисковых компаний, которые участвуют в фиктивных сделках и схемах по обналичиванию, передаёт BaigeNews.kz. Реализован пилотный проект по ограничению выписки ЭСФ. Об этом на площадке Службы центральных коммуникаций сообщил председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Данияр Жаналинов.

"По результатам выявлена и ограничена деятельность 9 тысяч участников фиктивных сделок с оборотом 7,5 триллиона тенге. В отношении этих лиц возбуждено 687 досудебных производств по факту выписывания фиктивных счетов-фактур. В целом Комитетом в рамках выявления схем уклонения от уплаты налогов с 2020 года установлено 4,7 тысяч юридических лиц с суммой фиктивного оборота 1,2 триллиона тенге, которые были оформлены на "подставных" лиц, по которым в последующем регистрация признана недействительной", - сказал Жаналинов.

Кроме того, в рамках администрирования покупателей контрагентов неблагонадёжных компаний 5 482 сделок на сумму оборота 609 миллиардов тенге признаны недействительными.