Препарат для определения сложного диагноза запустили в столичном медцентре
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На базе Центра ядерной медицины официально запущен очередной радиофармпрепарат, необходимый для диагностики нейроэндокринной онкологической патологии. Об этом сообщил Управляющий Делами Президента Айбек Дадебаев, передаёт BaigeNews.kz.
"Данный препарат производится в нашей стране впервые и призван помочь докторам и пациентам в своевременной постановке сложного диагноза.
Центр ядерной медицины, открытый в 2022 году на базе Больницы МЦ УДП РК, наладил производство уже четырех радиофармацевтических лекарственных препаратов: 18F-FDG – фтордезоксиглюкоза, 18F-NaF – натрий фторид, 11C-Met – углерод метионин и, наконец, 18F-DOPA – дегидроксифенилаланин", - написал Айбек Дадебаев в телеграм-канале.
Он отметил, что на данный момент специалисты Ядерного центра используют для проведения диагностических ПЭТ и КТ исследований уже 6 радиофармпрепаратов.
С их помощью проводится более 20 видов диагностики, в том числе в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.
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