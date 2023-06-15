Премию в размере 2 млн тенге для лучших участковых полиции учредят в Карагандинской области

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев в преддверии Дня казахстанской полиции наградил отличившихся на службе участковых инспекторов. И предложил со следующего года учредить специальную премию в номинации "Лучший участковый", передаёт BaigeNews.kz.

"Поздравляю вас с грядущим профессиональным праздником. Вы круглосуточно семь дней в неделю на страже порядка. Мы это ценим и стараемся сделать всё, чтобы обеспечить материально-техническое оснащение органов полиции. В этом году на нужды полиции выделили более двух миллиардов тенге. Со следующего года предлагаю учредить специальную премию в номинации "Лучший участковый" в размере двух миллионов тенге. Только её должны получить действительно достойные полицейские, о которых хорошо отзывается население", – сказал Ермаганбет Булекпаев.

Встреча главы региона с участковыми организована впервые и прошла с участием начальника ДП Карагандинской области Санжара Адилова.

Он сообщил, что штатная численность участковых инспекторов полиции в области составляет 535 человек, плюс 53 помощника.

"В прошлом году открылись три новых участковых пункта полиции. В нашем регионе работают два стеклянных пункта – в Темиртау и Караганде. Они не имеют аналогов в стране. Инспекторы стопроцентно снабжены видеожетонами и планшетами для фиксации действий правонарушителей", – отметил Адилов.

В регионе постепенно планируется обновить участковые пункты.

"Будет разработан трёхлетний план по ремонту имеющихся пунктов. Также решается вопрос выделения смежных помещений, где участковые смогут жить и работать. Элементарные условия нужно создать для инспекторов. Этот вопрос на моём личном контроле", – сообщил аким.

Шестеро участковых получили благодарственные письма от акима области. Среди них майор Азамат Турежанов, участковый Николаевского сельского округа. Благодаря его действиям в прошлом году во время сильной метели на трассе спасена замерзающая семья с новорождённым ребёнком. Капитан Ернур Аткенов – участковый инспектор в сельском округе Нуркена Абдирова Каркаралинского района. Полтора года назад во время крупного пожара, рискуя жизнью, он вытащил из горящей углярки газовый баллон.

Также благодарственные письма получили:

- Жасулан Шохабаев – участковый инспектор полиции Центрального отдела полиции УП Караганды;

- Марат Рымбеков – участковый инспектор полиции Старогородского отдела полиции УП Темиртау;

- Медет Култасов – участковый инспектор полиции ОП Шахтинска;

- Акжол Ахмет – участковый инспектор полиции ОП Шетского района.