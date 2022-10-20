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Премьеру представили проект нового туристского центра в Туркестанской области
В ходе рабочей поездки в Туркестанскую область премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов посетил комплекс "Караван-сарай", где провёл встречу с инвесторами и представителями туристической отрасли региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.
Смаилову презентовали новые инвестиционные проекты по строительству газовой и солнечной электростанций, углехимического, нефтехимического и сернокислотного заводов, химического комплекса по производству каустической соды, ПВХ, карбида кальция и цемента, водовода с каскадом ГЭС на реке Угам, тепличного комплекса, откормочной площадки и другие проекты.
"Все проекты являются социально и экономически важными для области. Они позволят создать постоянные рабочие места и значительно увеличат объём выпуска промышленной продукции. Акимату области необходимо взять на особый контроль их своевременную реализацию и обеспечить необходимой инфраструктурой", — сказал Алихан Смаилов.
По его словам, запуск новых электростанций позволит снизить энергозависимость южного региона, а новые аграрные объекты внесут значительный вклад в реализацию поручений президента по обеспечению продовольственной безопасности страны.
В ходе встречи инвесторы подняли ряд проблемных вопросов, возникших при работе над проектами. Алихан Смаилов поручил госорганам рассмотреть их и оказать содействие в рамках законодательства.
Премьеру также доложили о темпах развития туристической отрасли региона, ключевыми направлениями которой являются историко-познавательный, паломнический, лечебный, эко- и этнотуризм. Смаилову представили проект туристско-рекреационного комплекса "Каскасу", где будет доступен летний и зимний отдых для порядка четырёх тысяч посетителей в день.
"Высока экономическая эффективность объектов туризма, оказывающих качественные услуги круглый год. Считаю, что у Туркестанской области в этом направлении есть очень большой потенциал", — отметил Алихан Смаилов.
Кроме того, он подчеркнул, что следует уделить внимание качественной подготовке квалифицированных кадров для работы с туристами.
В рамках рабочей поездки премьер-министр также посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи и ознакомился с благоустройством государственного историко-культурного музея-заповедника Азрет-Султан.
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