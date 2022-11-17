Премьер запустил строительство крупнейшего железнодорожного проекта в Казахстане

Фото: primeminister.kz

В четверг, 17 ноября, в Карагандинской области началось строительство вторых путей на железнодорожном участке Достык – Мойынты в рамках Национального проекта "Сильные регионы — драйвер развития страны", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Запуск новой железнодорожной линии протяженностью 836 километров будет способствовать бесперебойному экспорту отечественной продукции и росту транзитного потенциала страны. В ходе строительства планируется возвести 419 искусственных сооружений (пять больших мостов, 87 малых и средних мостов, 288 водопропускных труб, 14 автодорожных путепроводов), а также объекты энергетики и связи. Строительство должно завершиться в четвёртом квартале 2025 года.

В церемонии запуска работ в режиме телемоста принял участие премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Премьер отметил, что стратегически важный проект реализуется по поручению Главы государства и имеет большое значение для развития транзитно-транспортного потенциала республики.

Так, по его словам, за последние пять лет объём транзитных контейнерных перевозок в стране вырос в 4,4 раза, за 10 месяцев 2022 года грузооборот в экспортном направлении составил свыше 74 миллиардов тоннокилометров, что на 11 процентов больше, чем в прошлом году.

В этой связи принято решение о реализации ряда крупных инфраструктурных проектов в железнодорожной отрасли, которые позволят значительно нарастить пропускные мощности. Среди них линии Достык – Мойынты, Бахты – Аягоз, Дарбаза – Мактаарал, обводная вокруг Алматы и другие.

"Сегодня мы даём старт крупнейшему железнодорожному проекту. Он позволит увеличить пропускную способность участка в пять раз – с 12 до 60 пар поездов, а также полностью снимет вопросы перевозок казахстанских экспортеров в этом направлении", — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр подчеркнул, что при реализации проекта доля местного содержания превысит 80 процентов. В частности, производство шпал, рельсов, трансформаторов, поставка инертных материалов, песка и щебня будут осуществляться местными компаниями. Кроме того, в рамках строительства будет задействовано около 3700 человек, а при эксплуатации железнодорожной линии постоянные рабочие места получат 500 человек.

"Совокупный эффект от его реализации позволит дополнительно увеличить поступления в бюджет на 4,1 триллиона тенге в течение 20 лет", – отметил Смаилов, дав старт работам на новом железнодорожном участке.

В официальной церемонии также приняли участие руководители центральных и местных исполнительных госорганов, фонда "Самрук-Казына", АО "НК "Қазақстан темір жолы", железнодорожники и ветераны отрасли.