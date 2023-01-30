Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций

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Премьер-министр Алихан Смаилов провёл заседание инвестиционного штаба, на котором рассмотрены итоги работы по привлечению инвестиций в основной капитал и прямых иностранных инвестиций за прошлый год, а также задачи на предстоящий период, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Вице-министр национальной экономики Ильяс Усеров доложил, что объём инвестиций в основной капитал за 2022 год составил 15,1 триллиона тенге (94,2 процента от годового плана), что на 7,9 процента больше по сравнению с 2021 годом. Рост отмечается в таких сферах, как операции с недвижимостью, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и складирование.

Среди центральных госорганов годовой план выполнили министерства науки и высшего образования (121,8 процента), здравоохранения (103,5 процента), просвещения (102,3 процента). Наименьшие показатели отмечаются у министерств экологии и природных ресурсов (79,4 процента), культуры и спорта (72,5 процента).

Аутсайдерами среди регионов являются Улытауская (75,6 процента), Атырауская (84,2 процента) и Жамбылская (86,5 процента) области. Основными причинами недостижения целевых индикаторов стали затягивание процедур выдачи земельных участков и технических условий, неготовность необходимой инфраструктуры, а также влияние геополитической ситуации.

С комментариями о принимаемых мерах выступили акимы Улытауской области Берик Абдыгалиулы, Атырауской области – Серик Шапкенов и Жамбылской области – Нуржан Нуржигитов.

Премьер-министр подчеркнул, что реализация пяти крупных проектов в Улытауской области на сумму 27,1 миллиарда тенге была фактически сорвана.

"Недостающая сумма по инвестициям в основной капитал в регионе превышает 50 миллиардов тенге. Этот пробел акимат должен был восполнить за счёт новых проектов. Используя имеющийся потенциал области, необходимо было организовать привлечение дополнительных инвестиций и своевременное решение возникающих проблем", — сказал Алихан Смаилов.

Глава правительства отметил, что огромный потенциал и резервы региона не были полностью задействованы и в Атырауской области.

"Более 60 процентов инвестиций осуществлены в рамках крупных проектов Тенгизшевройл и KPI. Вместе с тем недостижение индикатора руководство области связывает со снижением объемов инвестиций именно по вышеуказанным проектам. Акимату следовало заранее начать поиск дополнительных источников роста, зная об окончании сроков их реализации", — указал Алихан Смаилов.

Премьер-мМинистр также обратил внимание, что треть вложенных инвестиций в Жамбылской области сформирована за счёт бюджетных средств.

"Налицо затягивание акиматом реализации ряда значимых проектов, среди которых производство кальцинированной соды и завод по выпуску минеральных удобрений. Руководству региона необходимо активизировать работу по наращиванию объёмов новых инвестиций", — подчеркнул он.

В целом Алихан Смаилов подверг критике работу акиматов областей, отстающих в вопросе привлечения инвестиций.

"Некоторые акимы говорят, что рост инвестиций составил 1-2 процента, пытаясь выдать это за какое-то достижение. Но это не лучшие показатели, а признак отсутствия системной работы. По итогам прошлого года по республике мы достигли роста в восемь процентов. Глава государства поставил задачу увеличить уровень ИОК к ВВП до 25 процентов к 2025 году. Это значит, что темпы должны быть выше 10 процентов ежегодно", — сказал он.

О принимаемых мерах в разрезе отраслей проинформировали министры индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, энергетики – Болат Акчулаков и сельского хозяйства – Ербол Карашукеев.

Алихан Смаилов отметил необходимость подтянуть работу по привлечению инвестиций в указанных направлениях, в том числе активизировать действия по нереализованным крупным проектам. По его словам, это касается также министерств культуры и спорта, экологии и природных ресурсов.

Говоря о привлечении прямых иностранных инвестиций, заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров доложил, что их приток по итогам девяти месяцев 2022 года составил 22,1 миллиарда долларов, что на 17,8 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года. В частности, обеспечен ввод в эксплуатацию 46 инвестпроектов с иностранным участием в таких отраслях, как машиностроение, возобновляемая энергетика, ГМК, металлургия, АПК и другие.

В топ-10 стран-инвесторов вошли Нидерланды, США, Швейцария, Бельгия, Россия, Южная Корея, Китай, Франция, Великобритания и Турция.

Премьер-министр отметил, что в 2023 году стоит задача привлечь в экономику не менее 24,4 милларда долларов иностранных инвестиций, для чего со стороны правительства созданы все необходимые условия.

"Министерству иностранных дел совместно с нацкомпанией Kazakh Invest и регионами следует провести проактивную работу в данном направлении. Для достижения намеченных показателей также следует усилить взаимодействие с казахстанскими загранучреждениями", — указал он.

Подводя итоги заседания, Алихан Смаилов отметил, что главам регионов и министрам нужно учесть все замечания и принять меры по исправлению упущений прошлого года.