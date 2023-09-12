Премьер-министры России и Беларуси приедут в Казахстан

Глава российского правительства Михаил Мишустин и премьер Беларуси Роман Головченко планируют визит в Казахстан в конце сентября. Об этом сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Айбек Смадияров отметил, что с 25 по 27 сентября на территории Экспо в Астане состоится международная промышленная выставка "Иннопром Казахстан – 2023. По его словам, на этой выставке будут представлены ключевые промышленные компании Казахстана, России, а также национальные экспозиции Армении, Беларуси, Пакистана, Турции, Ирана, Азербайджана.