Премьер-министры России и Беларуси приедут в Казахстан
Сегодня, 14:10
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Сегодня, 14:10Сегодня, 14:10
139Фото: inbusiness.kz
Глава российского правительства Михаил Мишустин и премьер Беларуси Роман Головченко планируют визит в Казахстан в конце сентября. Об этом сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров, передает корреспондент BaigeNews.kz.
Айбек Смадияров отметил, что с 25 по 27 сентября на территории Экспо в Астане состоится международная промышленная выставка "Иннопром Казахстан – 2023. По его словам, на этой выставке будут представлены ключевые промышленные компании Казахстана, России, а также национальные экспозиции Армении, Беларуси, Пакистана, Турции, Ирана, Азербайджана.
"Планируется участие высоких гостей – главы российского правительства Михаила Мишустина и премьера Беларуси Романа Головченко", - резюмировал спикер.
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