Премьер-министр поручил ускорить эвакуацию жителей села в Актюбинской области

Премьер-министр Казахстана, руководитель республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков Олжас Бектенов проверил паводковую ситуацию в Актюбинской области и ознакомился с ходом исполнения на местах поручений главы государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В частности, глава кабмина совершил облет ряда водохранилищ, осмотрел пострадавшие от подтопления дома, ознакомился с работой ситуационного центра, а также провел заседание республиканского штаба.





На месте Олжас Бектенов осмотрел состояние домов, подвергшихся подтоплению, и ответил на вопросы жителей по вопросам восстановления жилых зданий и оказанию иных дополнительных мер поддержки.

"Всем гражданам, отнесенным к категории пострадавших от паводков согласно спискам акимата будет предоставлена автоматическая отсрочка платежей по кредитам на 3 месяца. Дополнительно на период отсрочки не будут начисляться штрафы и пени за просрочку платежей. В целом в области риски подтопления сохраняются. На большинстве рек сейчас проходят пики половодья. В регионе подтопленными остаются 792 дома. В области чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба объявлена в 5 районах (Кобда, Мугалжар, Темир, Айтеке би, Уил) и городе Актобе", - говорится в сообщении.

В противопаводковых мероприятиях задействовано 3140 человек личного состава, 664 единицы техники. Всего эвакуировано 8 978 человек.

Олжас Бектенов в ходе облета осмотрел Магаджанскую плотину с объемом 15,8 млн м3, где в связи с притоком талых вод произошел прорыв плотины Магаджановского водохранилища.





