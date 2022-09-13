Премьер-министр напомнил Мусину о сбое в eGov в августе

Фото: ortcom.kz

О сбое в работе портала электронного правительства eGov.kz и мобильного приложения eGov mobile напомнили министру цифровизации и аэрокосмической промышленности Багдату Мусину, передаёт BaigeNews.kz.

"Недавно, тертьего августа, произошёл сбой информационной системы, который более чем на сутки парализовал инфраструктуру электронного правительства. Какие принимаются меры по бесперебойности работы информационных систем?" - спросил министра премьер Смаилов.

Напомним, что в тот день ЦОНы по всей стране приостановили свою работу.

"Действительно, третьего августа произошёл инфраструктурный сбой серверного центра госорганов. Мы проверили данный сбой, проанализировали. Это было связано со сбоем ряда информационных систем. Благодаря оперативной работе сотрудников АО "Национальные информационные технологии", в 14:00 работоспособность большинства систем была восстановлена без потери данных граждан. Однако, действительно, это очень актуальный вопрос. Для обеспечения стабильной работы электронного правительства мы планиурем построение независимой инфратсруктуры центров обработки данных, основного и резервного центра обработки данных. То есть будут приниматься заранее соответствующие меры", - пообещал Багдат Мусин.

Премьер-министр также раскритиковал качество интернета в Казахстане, отметив, что с плохим качеством интернета от цифровых платформ пользы не будет.