Нет пользы от цифровых платформ, если качество интернета плохое - Смаилов

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Качество интернета в Казахстане раскритиковал премьер-министр Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.

"В целом есть вопросы качества предоставления интернета. Не говоря об отдаленных населённых пунктах, даже в наших крупных городах интернет-сигнал не соответствует качеству. Жалоб от населения поступает много. Нет пользы даже от цифровых платформ и информационных систем, если качество интернета будет плохим. Министерству цифрового развития эту проблему надо держать на особом контроле. Также необходима более активная координация работы всех заинтересованных государственных органов и организаций в сфере цифровизации", - сказал Алихан Смаилов на заседании правительства РК.

Министерству цифрового развития совместно с центральными государственными органами и акиматами он поручил принять системные меры по снижению количества сбоев информационных систем.

Также глава кабмина прокомментировал реализацию направлений нацпроекта "Технологический рывок за счёт цифровизации, науки и инноваций". Это, по его мнению, должно дать увеличение доли ВВП в IT-сфере до пяти процентов и доли частного софинансирования прикладных научных исследований не менее 50 процентов.

"В Национальном проекте поставлен ряд ключевых задач цифровизации производственного сектора, науки и социальной сферы. Так для наших граждан реализуется пул проектов, который открывает возможности упрощения получения социальной поддержки. Одним из этих подходов является недавно запущенный пилотный проект "Цифровая карта семьи". Он позволил охватить более 480 тысяч семей, потенциальных получателей адресной социальной помощи. А также порядка 100 тысяч граждан, получателей пенсионных выплат и пособий. Введение проекта в эксплуатацию планируется до конца текущего года. Планируется до конца года осуществить запуск системы "Социальный кошелек", - сказал он.

В целях повышения привлекательности отрасли недропользования планируется внедрение платформы Kaznedra. Это позволит инвесторам в режиме реального времени иметь свободный доступ к банку данных минеральных ресурсов.

"Перед нами стоят серьезные задачи по повышению результативности научных исследований и их применения в различных секторах экономики, чтобы уйти от практики "исследования ради исследования". В последние годы внесены существенные изменения в законодательство о науке и почти вдвое возросло её финансирование. Нам нужна эффективная отдача от вложенных средств. Отечественной индустрии, научному сообществу, университетам и бизнесу необходимо налаживать более тесные взаимосвязи. Научные достижения должны внедряться в производство и приносить практическую пользу населению. Министерству науки нужно обратить на это особое внимание", - сказал Алихан Смаилов.

Он отметил, что по ряду направлений отмечается неисполнение ранее обозначенных планов и ряда показателей.

"Своевременно не проведена работа по разработке единой экосистемы eHealth для непрерывного наблюдения за состоянием здоровья пациентов и проактивного оказания медицинских услуг. Есть вопросы по реализации проектов "Цифровое агропредприятие" и "Цифровой карьер". Это в конечном итоге может отразиться на качественных характеристиках данных проектов. Не завершена процедура по автоматизации и централизации государственного кадастра земли и недвижимости", - добавил премьер-министр.

Министерствам труда, торговли и интеграции он поручил обеспечить эффективную работу проектов "Цифровая карта семьи" и "Социальный кошелек" уже до конца 2022 года. Министерству экологии обеспечить своевременную интеграцию информационных систем и до конца 2023 года запустить платформу Kaznedra. Министерствам науки совместно с заинтересованными органами для широкого вовлечения частных инвестиций в научно-техническое развитие страны проработать вопросы включения в перечень приоритетных инвестиционных проектов создание новых научно-исследовательских центров и лабораторий.