Премьер Казахстана отдал свой голос на выборах президента

Фото: BaigeNews.kz

Премьер-министр РК Алихан Смаилов проголосовал на выборах Президента, передаёт BaigeNews.kz.

Свой голос он отдал на избирательном участке, расположенном в здании Национальной библиотеки РК.

"Сегодня знаковое событие в нашей стране. Сегодняшний день покажет как дальше, в течение семи лет будет развиваться наше государство. Очень важно, чтобы каждый гражданин пришёл на избирательный участок и отдал голос за того кандидата, за которого посчитал нужным проголосовать. Если мы хотим, чтобы наше госудаство развивалось, процветало, то мы должны проявить гржданскую отвественность и выбрать на позицию главы государства наиболее сильную кандидатуру. Я свой выбор сделал", - сказал Смаилов.

Ранее на этом участке проголосовал Государственный советник Ерлан Карин.

фото BaigeNews.kz