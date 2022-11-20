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BaigeNews.kz Сегодня, 08:03
164
Сегодня, 08:03
164
Фото: BaigeNews.kz

Премьер Казахстана отдал свой голос на выборах президента

Премьер-министр РК Алихан Смаилов проголосовал на выборах Президента, передаёт BaigeNews.kz.

Свой голос он отдал на избирательном участке, расположенном в здании Национальной библиотеки РК.

"Сегодня знаковое событие в нашей стране. Сегодняшний день покажет как дальше, в течение семи лет будет развиваться наше государство. Очень важно, чтобы каждый гражданин пришёл на избирательный участок и отдал голос за того кандидата, за которого посчитал нужным проголосовать. Если мы хотим, чтобы наше госудаство развивалось, процветало, то мы должны проявить гржданскую отвественность и выбрать на позицию главы государства наиболее сильную кандидатуру. Я свой выбор сделал", - сказал Смаилов.  

Ранее на этом участке проголосовал Государственный советник Ерлан Карин.  

фото BaigeNews.kz

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#выборы президента
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 08:03
164
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