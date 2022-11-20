Лента новостей
- Интерес к выборам в Казахстане огромный – наблюдатель от МПА СНГ 09:00 54
- Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах президента 08:58 72
- Маулен Ашимбаев проголосовал на выборах президента 08:43 94
- Кандидат в президенты Нурлан Ауесбаев проголосовал на выборах 08:37 94
- Более 10 тысяч избирательных участков приступили к голосованию - ЦИК 08:18 123
- Премьер Казахстана отдал свой голос на выборах президента 08:03 163
- С шоу дронов и салюта начался чемпионат мира по футболу в Катаре 08:00 189
- Государственный советник Ерлан Карин проголосовал на выборах президента 07:42 204
- Жигули Дайрабаев пришёл на выборы вместе с внуками 07:39 256
- В Казахстане начали работу 8150 избирательных участков 07:25 393
- Юзернейм @news в Telegram продали за рекордную сумму 06:52 200
- Стартовали выборы президента Казахстана 06:08 306
- В Казахстане появится первый учебно-тренировочный комплекс для водолазов 05:33 294
- На некоторых дорогах Астаны изменили скоростной режим 04:49 303
- Инвесторы из Швейцарии хотят построить в Мангистау три рыбоводных комплекса 03:22 384
- Бесплатные онлайн-уроки для подготовки к ЕНТ начнутся 21 ноября 02:25 450
- Работники посольства РК в Украине проголосуют в Польше 01:37 333
- Карантинные ограничения ужесточили в Пекине 00:53 453
- В Алматы высадили сад в форме трёх букв 00:10 527
- Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана 19.11.2022 521
- Казахстанские школьники стали призёрами Всемирной олимпиады по робототехнике 19.11.2022 438
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 1090
- Авиарейс Усть-Каменогорск — Семей — Урджар возобновили после реконструкции взлётной полосы 19.11.2022 285
- Эффект газификации: потребление угля в Астане снизилось на 25 процентов 19.11.2022 478
- Новая цифровая платформа снизит коррупционные риски для фермеров — Минсельхоз 19.11.2022 373
- Ключи от квартир, клуб и меморандум. Какие важные события произошли в Абайской области 19.11.2022 340
- "Барыс" проиграл дома хабаровскому "Амуру" 19.11.2022 276
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 492
- Главы центризбиркомов из разных стран оценили подготовку к выборам в Казахстане 19.11.2022 400
- Глава "Байтерека" отказался от российского гражданства 19.11.2022 819
- FIFA QATAR 2022: показ чемпионата мира по футболу презентовали в столице 19.11.2022 395
- Ряд спортивных центров и Дворец школьников строят в Астане 19.11.2022 495
- Ветер, туман, гололёд: какой будет погода в Казахстане 20 ноября 19.11.2022 390
- Выплаты по потере кормильца увеличатся в Казахстане 19.11.2022 502
- Дети из села Жыланды смогут заниматься робототехникой благодаря новой школе в Абайской области 19.11.2022 376
- 20 лет в розыске: задержан подозреваемый в убийстве иностранец 19.11.2022 977
- О том, как сделать дороги Алматы безопасными для пешеходов, рассказал эксперт 19.11.2022 1225
- Рыбакина претендует на награду "Игрок года" 19.11.2022 509
- Ближе к природе: каким будет новый экопарк в Астане 19.11.2022 365
- Спасатели рискнули жизнями ради замерзающих лебедей в СКО 19.11.2022 412
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 1453
- Бездомная семейчанка спасла старинный купеческий особняк в центре города 19.11.2022 1558
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 820
- Как не стать жертвой мошенников при трудоустройстве за границей — советы эксперта 19.11.2022 441
- Взял деньги за ремонт и исчез. Столичный участковый помог карагандинке вернуть деньги 19.11.2022 556
- Взрыв в школьной котельной Аршалы: скончался один из пострадавших 19.11.2022 505
- Гулял с пистолетом: страдающий ДЦП житель Талдыкоргана переполошил соцсети 19.11.2022 515
- В новое здание переехал Казахский музыкально-драматический театр имени Сабита Муканова в СКО 19.11.2022 378
- Как цифровой тенге и криптовалюты изменят жизнь казахстанцев. Интервью с представителем Binance 19.11.2022 655
- Суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане продолжает расти 19.11.2022 497
- Прикрывался родственными связями: Антикор объявил в розыск Байсеитова 19.11.2022 531
- Некоторые активы железнодорожной инфраструктуры в Казахстане передадут в госсобственность 19.11.2022 598
- Самолёт с 53 бездомными собаками потерпел крушение в США 19.11.2022 562
- В Петропавловске брошенную турецкими инвесторами больницу достроят за бюджетные деньги 19.11.2022 883
- Риддерскую ТЭЦ могут передать инвесторам 19.11.2022 582
- Все школы Акмолинской области проверят после взрыва котельной в Аршалы 19.11.2022 538
- Всего 17 млн тенге штрафов заплатили владельцы большегрузов за разбитые дороги ВКО 19.11.2022 473
- Фируза Шарипова досрочно выиграла второй бой в ММА 19.11.2022 768
- Павлодарский водоканал незаконно обогатился на 177 миллионов тенге 19.11.2022 467
- В Усть-Каменогорске по жалобам горожан проверят, чем подсыпают дороги 19.11.2022 489
- 1 млн тенге похитила домработница у больной женщины в Темиртау 19.11.2022 718
- В больницах, воинских частях и Дворце культуры открыты избирательные участки в Акмолинской области 18.11.2022 774
- Ангелина Лукас на казахском языке сделала заявление о следующем бое 18.11.2022 7459
- Краснокнижную ольху срубили в Баянаульском нацпарке 18.11.2022 738
- Кандидаты в президенты подвели итоги агитационной работы 18.11.2022 521
- Телефоны почти на шесть миллионов тенге украл подросток в Кызылординской области 18.11.2022 774
- Права и обязанности членов избирательных комиссий, наблюдателей и доверенных лиц кандидатов разъяснили в Генпрокуратуре 18.11.2022 752
- Почти пять тысяч семей получили АСП в Алматы 18.11.2022 561
- Первый поезд с полипропиленом отправили на экспорт из Казахстана 18.11.2022 877
- Суд над Каримом Масимовым начался в Астане 18.11.2022 1217
- Мужчину задержали по подозрению в нападении на девочку-подростка в Талдыкоргане 18.11.2022 1793
- Регистрация нового лекарства в Казахстане занимает пять лет - гость проекта "2022" 18.11.2022 553
- Карин: выборы стимулировали новые содержательные общественные дискуссии о путях дальнейшего развития страны 18.11.2022 535
- Выборы президента: генпрокуратура зафиксировала четыре нарушения во время агитации 18.11.2022 509
- Автобус на ходу загорелся в Семее 18.11.2022 544
- Мать избила ребёнка в больнице Шымкента: полиция начала расследование 18.11.2022 732
- Как политическая модернизация отразится на деятельности Генпрокуратуры в Казахстане 18.11.2022 564
- 92 процента казахстанских подростков не пользуются контрацептивами 18.11.2022 915
- Подарки именинникам и пожилым приготовили в Кызылординской области в день выборов 18.11.2022 527
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 15911
Государственный советник Ерлан Карин проголосовал на выборах президента
Государственный советник Ерлан Карин проголосовал на выборах Президента, передаёт BaigeNews.kz.
Свой голос он отдал на избирательном участке, расположенном в здании Национальной библиотеки РК.
"Каждые выборы имеют большое значение, потому что результат каждых выборов влияет на будущее развитие страны, на наше будущее, на будущее каждого гражданина. Думаю, что эти выборы имеют серьёзное значение для определения перспектив развития нашей страны. Эти выборы закладывают основу нового государственного устройства. Поэтому призываю граждан сегодня прийти на избирательные участки и воспользоваться своим Конституционным правом. Если мы хотим, чтобы наша страна дальше развивалась, чтобы мы сообща принимали решение, мне кажется выборы - это как раз таки прекрасная возможность гражданам проявить солидарность, гражданское участие. Знаю, что в обществе есть ожидания новых позитивных перемен. Думаю, что эти выборы дадут импульс новым преобразованиям", - сказал журналистам Ерлан Карин.
Напомним, что выступая с ежегодным Посланием 1 сентября Касым-Жомарт Токаев предложил осенью провести внеочередные президентские выборы. 21 сентября был подписан Указ о назначении внеочередных выборов Президента на 20 ноября этого года.
-
Trend news
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 1060
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 492
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 1448
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 820
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 15773
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 31696
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 1081
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 15911
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 3945
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 8564
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 3177
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 2311
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 2319
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 9189
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 41166
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 2092
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 1718
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 11430
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 2591
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 18777
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 4047
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 2971
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 4339
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 8458
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 6625
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 2581
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 10313
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 2214
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 2293
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 3075
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 34882
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 3062
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 4284
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 2885
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 3933
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 4159
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 44361
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 2607
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 58935
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 14891
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 18300
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 3687
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 3571
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 4599
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 4770
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 6083
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 13979
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 7237
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 90101
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 6142
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 5660
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 14548
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 7855
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 4554
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 4894
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 34692
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 5681
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 6793
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 13806
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 12912
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 9643
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 302309
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 10168
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 9467
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 26699
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 9988
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 9723
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 16787
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 12358
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 12129
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 13819
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 30259
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 11844
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 15578
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 23109
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 13608
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 14079
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 10946
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 31036
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 11024
-
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 1090
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 1201
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 1310
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 1463
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 1168
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 1539
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 1328
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 1487
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 1436
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 1575
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 1762
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 1602
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 1780
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 1974
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 1989
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 2192
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 2670
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 2996
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 2649
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 2910
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 2791
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 2905
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 2926
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 2709
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 3176
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 3399
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 3121
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 21354
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 3432
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 3280
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 3295
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 8392
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 4031
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 14356
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 12525
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 12523
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 13124
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 12089
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 16420
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 13203
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 14623
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 15611
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 15288
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 12834
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 13268
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 30846
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 14263
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 16893
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 13340
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 14550
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 15215
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 16509
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 14639
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 16624
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 16158
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 17338
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 17232
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 33861
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 17699
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 18704
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 18323
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 19214
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 19147
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 28436
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 18629
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 25924
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 36675
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 20404
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 27246
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 25195
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 26908
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 22978
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 24583
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 22886
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 22446
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 22422
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 38127
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 24490
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 22554
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 27801