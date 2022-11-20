Государственный советник Ерлан Карин проголосовал на выборах Президента, передаёт BaigeNews.kz.

Свой голос он отдал на избирательном участке, расположенном в здании Национальной библиотеки РК.

"Каждые выборы имеют большое значение, потому что результат каждых выборов влияет на будущее развитие страны, на наше будущее, на будущее каждого гражданина. Думаю, что эти выборы имеют серьёзное значение для определения перспектив развития нашей страны. Эти выборы закладывают основу нового государственного устройства. Поэтому призываю граждан сегодня прийти на избирательные участки и воспользоваться своим Конституционным правом. Если мы хотим, чтобы наша страна дальше развивалась, чтобы мы сообща принимали решение, мне кажется выборы - это как раз таки прекрасная возможность гражданам проявить солидарность, гражданское участие. Знаю, что в обществе есть ожидания новых позитивных перемен. Думаю, что эти выборы дадут импульс новым преобразованиям", - сказал журналистам Ерлан Карин.