Предвыборный штаб "Ак жол" провёл встречу с жителями Косшы

Фото: пресс-служба партии

Член республиканского штаба Берик Дюсембинов, кандидат по одномандатному округу от демпартии "Ак жол" Меруерт Казбекова, кандидаты в депутаты в местный Маслихат провели встречу с жителями города Косшы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

В ходе встречи Берик Дюсембинов ознакомил собравшихся с основными направлениями политической программы партии. Рассказал об инициативах демпартии "Ак жол" и проделанной работе в Парламенте. Поднял проблемы инфраструктуры городов и поселений близ Астаны.

Кандидат отметил, что "Ак жол" считает, что для решения этих проблем необходимо усилить полномочия Парламента в утверждении и контроле бюджета государства. Ведь возможности государства в решении любых задач определяются бюджетом.

Государство должно быть не только слышащим, но и решающим. Мало поднимать проблемы и принимать петиции, гораздо важнее – добиваться практических шагов, которые ожидает общество. Поэтому у Парламента должно быть право выделять средства на нужды избирателей даже вопреки возражениям Правительства.

Собравшиеся задавали вопросы касательно питьевой воды, цен на электроэнергию, состояние дорог и вывоз мусора.

Жители Косшы обратились к кандидатам Демпартии "Ак жол" с пожеланиями пройти в Парламент и с просьбой поднять вопрос пресной воды в их городе. Так как местные органы власти годами закрывают глаза на проблемы со скважинами. Жители поддержали политическую программу партии и пожелали победы кандидатам демпартии "Ак жол.

Оплачено из средств избирательного фонда ДПК "Ак жол".