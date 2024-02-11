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Предупреждение от "Казгидромета" в воскресенье получили жители четырёх городов

Сегодня, 08:18
АВТОР
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АО "Казконтент" Сегодня, 08:18
Сегодня, 08:18
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Фото: АО "Казконтент"

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия 11 января ожидаются в Актобе, Астане, Алматы и Актау, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в воскресенье в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики дали прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня. Сообщалось, что на территории страны заметно понизится температура. Штормовое предупреждение на воскресенье объявлено в большинстве регионов республики из-за метели, снега и дождя.

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