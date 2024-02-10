Из-за дождя, снега и метели штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны

По прогнозам "Казгидромета", погоду на западе, северо-западе и севере страны начнёт формировать антициклон, принося с собой прекращение осадков и понижение температуры воздуха. На остальную территорию Казахстана сохранит свое влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронты – пройдут осадки, в виде дождя и снега, на востоке страны сильные осадки, передаёт BaigeNews.kz.

Ожидаются гололёд, туман, усиление ветра, на западе, севере, востоке, в центре с метелью. Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны.

11 февраля на севере, востоке области Улытау ожидаются низовая метель, на западе, юге области гололёд. На севере области ожидается туман. В Жезказгане ночью ожидаются низовая метель, гололёд.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются низовая метель, на западе, юге области гололед. Днем на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный ночью на востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью и утром ожидается низовая метель, гололёд.

Ночью и утром на западе, севере Кызылординской области ожидаются гололёд, туман.

Днём на севере, западе Алматинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 18-23 м/с.

Ночью на востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на востоке, севере области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке области Жетысу ожидается ветер юго-западный временами порывы 15-20 м/с.

В Астане 11 февраля ночью и утром ожидается туман.

На юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

Ночью в центре, на востоке, днём на востоке, юге области Абай ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, в центре, востоке области метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, в центре, востоке области 15-20, порывы 25 м/с. В Семее 11 февраля ночью ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью порывы 15-20 м/с.

11 февраля на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

На севере, востоке Мангистауской области ожидается гололёд. На западе, севере, в центре области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

Утром и днём на севере Туркестанской области ожидается гололёд. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на севере, в горных и предгорных районах области 15-20, днём на горных перевалах порывы 25 м/с. В Шымкенте ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днём порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге Павлодарской области ожидается метель. Ветер западный, ночью на западе, юге области ожидается порывы 15-20 м/с.