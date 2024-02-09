Морозы снова придут в Казахстан
Сегодня, 13:35
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Сегодня, 13:35Сегодня, 13:35
231Фото: baigenews.kz
В Казахстане в ближайшие три дня заметно понизится температура, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Как сообщили синоптики, сначала на большей части Казахстана будет наблюдаться осадочная погода, порывистый ветер с метелью и гололедные явления, а потом будет кратковременное прекращение осадков.
"Температурный фон заметно понизится в северной половине страны ночью до 20-28 мороза, днем до 15-20 мороза", - отметили синоптики.
Также в Казгидромете сообщили, что в южных регионах ожидается дождь, усиление ветра, туманные и гололедные явления.
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