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Морозы снова придут в Казахстан

Сегодня, 13:35
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baigenews.kz Сегодня, 13:35
Сегодня, 13:35
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Фото: baigenews.kz

В Казахстане в ближайшие три дня заметно понизится температура, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как сообщили синоптики, сначала на большей части Казахстана будет наблюдаться осадочная погода, порывистый ветер с метелью и гололедные явления, а потом будет кратковременное прекращение осадков.

"Температурный фон заметно понизится в северной половине страны ночью до 20-28 мороза, днем до 15-20 мороза", - отметили синоптики.

Также в Казгидромете сообщили, что в южных регионах ожидается дождь, усиление ветра, туманные и гололедные явления. 

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