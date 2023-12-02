Предупреждение из-за тёплой зимы сделали астанчанам спасатели

В ДЧС Астаны предупредили о редчайшей аномалии: из-за нетипично тёплой зимы река Есиль в этом году покроется чрезвычайно тонкой коркой льда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Ступать на лёд нельзя и в те дни, когда столбики термометров будут опускаться до минимальных значений, отметили в ДЧС.

"Покрытия воды льдом не ожидается. Человека выдержит лёд толщиной 10-15 сантиметров. В целях безопасности мы рекомендуем не приближаться, не выходить на воду, на лёд, даже если он будет", - сказал старший офицер управления ДЧС Астаны Азамат Жумекешов.

В первый день календарной зимы реки и водоёмы вокруг Астаны всё ещё не замерзли.

По данным "Казгидромета", нынешняя зима будет тёплой. До самого конца декабря температура воздуха не опустится ниже минус 15 градусов. Да и в январе сильных морозов синоптики тоже не прогнозируют. Зато снега будет больше нормы.

Какой будет зима в Казахстане, ранее рассказали синоптики.