Синоптики сделали прогноз на зиму в Казахстане

В Казахстане в декабре ожидается температура воздуха на один-два градуса Цельсия выше нормы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Количество осадков в декабре прогнозируется на большей части республики около нормы. При этом в большей части Кызылординской, Туркестанской Жамбылской областей - меньше нормы.

В целом, как отмечают синоптики, зима 2023-2024 годов ожидается по сценарию зимы 2001-2002 года, то есть тёплой. В течение холодного периода на территорию республики предполагаются частые перемещения тёплых и влажных воздушных масс из районов Атлантики.

В январе средняя за месяц температура воздуха также будет выше нормы на два градуса на всей территории Казахстана. Количество осадков в этом месяце предполагается около нормы на большей части республики, больше нормы - в Западно-Казахстанской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областях, на большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, на востоке области Абай, на юго-востоке Алматинской и области Жетысу, на крайнем севере Мангистауской области.

В феврале повышение температуры больше, средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на два градуса на всей территории страны. Количество осадков в феврале предполагается выше нормы на большей части республики, около нормы - в области Абай, в Восточно-Казахстанской, Алматинской и области Жетысу, на большей части Жамбылской, на юго-востоке Карагандинской области.