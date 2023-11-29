Синоптики сделали прогноз на зиму в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане в декабре ожидается температура воздуха на один-два градуса Цельсия выше нормы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Количество осадков в декабре прогнозируется на большей части республики около нормы. При этом в большей части Кызылординской, Туркестанской Жамбылской областей - меньше нормы.
В целом, как отмечают синоптики, зима 2023-2024 годов ожидается по сценарию зимы 2001-2002 года, то есть тёплой. В течение холодного периода на территорию республики предполагаются частые перемещения тёплых и влажных воздушных масс из районов Атлантики.
В январе средняя за месяц температура воздуха также будет выше нормы на два градуса на всей территории Казахстана. Количество осадков в этом месяце предполагается около нормы на большей части республики, больше нормы - в Западно-Казахстанской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областях, на большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, на востоке области Абай, на юго-востоке Алматинской и области Жетысу, на крайнем севере Мангистауской области.
В феврале повышение температуры больше, средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на два градуса на всей территории страны. Количество осадков в феврале предполагается выше нормы на большей части республики, около нормы - в области Абай, в Восточно-Казахстанской, Алматинской и области Жетысу, на большей части Жамбылской, на юго-востоке Карагандинской области.
Самое читаемое
- Инвестиционные проекты на 7,1 трлн тенге реализуют в Актюбинской области
- Песня казахстанского певца признана абсолютным хитом года в Москве
- Прокуратура Жамбылской области выявила 1,6 тысячи детей, воспитываемых по доверенности
- Приговор участникам "Народного совета трудящихся" вынесли в Петропавловске
- С нового года арендодатели будут платить налоги по-новому