Представительница сборной Казахстана по стендовой стрельбе квалифицировалась на Олимпийские игры
Сегодня, 15:50
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Сегодня, 15:50Сегодня, 15:50
123Фото: olympic.kz
Член команды Казахстана по стендовой стрельбе Мария Дмитриенко квалифицировалась на Олимпийские игры-2024. Спортсменка завоевала путёвку на проходящем в Дохе (Катар) отборочном турнире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
Дмитриенко успешно выступила в дисциплине "трап" и стала первой, кто квалифицировался на ОИ от Казахстана в стендовой стрельбе.
В Дохе команду Казахстана представляют 21 стрелок. Турнир завершится 29 апреля.
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