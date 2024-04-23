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Представительница сборной Казахстана по стендовой стрельбе квалифицировалась на Олимпийские игры

Сегодня, 15:50
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olympic.kz Сегодня, 15:50
Сегодня, 15:50
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Фото: olympic.kz

Член команды Казахстана по стендовой стрельбе Мария Дмитриенко квалифицировалась на Олимпийские игры-2024. Спортсменка завоевала путёвку на проходящем в Дохе (Катар) отборочном турнире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК. 

Дмитриенко успешно выступила в дисциплине "трап" и стала первой, кто квалифицировался на ОИ от Казахстана в стендовой стрельбе. 

В Дохе команду Казахстана представляют 21 стрелок. Турнир завершится 29 апреля.

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