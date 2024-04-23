Представительница сборной Казахстана по стендовой стрельбе квалифицировалась на Олимпийские игры

Член команды Казахстана по стендовой стрельбе Мария Дмитриенко квалифицировалась на Олимпийские игры-2024. Спортсменка завоевала путёвку на проходящем в Дохе (Катар) отборочном турнире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Дмитриенко успешно выступила в дисциплине "трап" и стала первой, кто квалифицировался на ОИ от Казахстана в стендовой стрельбе.

В Дохе команду Казахстана представляют 21 стрелок. Турнир завершится 29 апреля.