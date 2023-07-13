- Сделано в СССР: как выглядят футбольные стадионы Казахстана, и сколько на них тратят 16:15 133
- Лесной пожар в области Абай ликвидировали 16:07 95
- Представителей компании World Money подозревают в создании финпирамиды в ЗКО 15:39 166
- Фермерам в трёх регионах Казахстана не хватает воды 15:34 190
- Астанчане пожаловались на нехватку билетов до Урджара 15:30 170
- Макрону прислали конверт с отрезанным человеческим пальцем 15:00 424
- "Евросоюз заинтересован в углублении сотрудничества с РК" - спецпредставитель ЕС по ЦА 14:58 157
- Тайник с оружием и боеприпасами нашли на свалке в Жетысуской области 14:32 286
- В отношении ТОО "Орхан" завели уголовное дело – Досаев 14:03 411
- Стоимость проезда по платным дорогам могут поднять в стране 13:11 496
- Насколько успешны политические реформы в Казахстане? Мнения экспертов 13:05 310
- Памятник Александру Невскому установили в Алматы 12:23 420
- Подозреваемого в наркосбыте экстрадировали из Германии - Генпрокуратура 12:22 409
- Как защитить детей от падения из окон, рассказали спасатели и детский омбудсмен 12:19 388
- Отца Бауыржана Байбека осудили в Астане 11:56 1028
- Детский омбудсмен считает нужным возбудить дело на Бейбута Шуменова 11:55 479
- Досаев ответил на критику по замене бордюров в Алматы 11:45 280
- Подозреваемого в покушении на убийство ищут с 2021 года в Шымкенте 11:25 491
- Госаудиторы укрывали хищения в сфере образования 11:18 357
- Цены на жилье в Казахстане: нужно ли торопится с покупкой – мнения аналитиков 11:18 481
- Быть азиатом значит быть успешным и открытым - Еркин Тукумов 11:10 357
- Гоняем по два раза в день: костанайские фермеры рассказали о войне с сайгаками 10:56 566
- Ерболат Досаев извинился перед алматинцами за перекрытые дороги 10:47 428
- Прием заявлений для участия в конкурсе грантов начался в вузах РК 10:30 423
- Сотрудники КНБ отмечают профессиональный праздник 10:00 690
- Госкомиссия расследует причины аварии на МАЭК и АНПЗ 09:55 354
- Более 400 проблем бизнеса решены в рамках проекта "Бизнеске жол" 09:35 494
- Малообеспеченные семьи могут получить возмещение части затрат на коммуналку 09:15 477
- Месяц ищут спасатели утонувшего подростка в Атырау 07:58 524
- Скандал вокруг приобретаемых авто бизнес-класса для полицейских разгорается в Кызылординской области 07:15 704
- Ажар Гиният объяснила, почему до сих пор не встретилась с тремя заболевшими ВИЧ алматинцами 06:29 842
- В одном из районов Астаны нарушилась подача воды 05:00 571
- Температурные рекорды 49-летней давности побиты в Костанае 04:33 559
- Жители сами убирают мусор из-за массового увольнения работников КСК в Актау 03:08 594
- Елена Рыбакина сделала заявление после вылета с Уимблдона-2023 02:40 1237
- 15 чиновников задержали в области Жетысу по подозрению в хищении 16,5 млрд 01:35 1215
- Лайнер Air Astana, выполнявший рейс из Египта в Атырау, запросил экстренную посадку в Баку 00:27 741
- Пожилого коммунальщика насмерть сбили на мосту Уральска 12.07.2023 680
- Мусор горит на полигоне ТБО в Кокшетау 12.07.2023 573
- "Астана" сыграла вничью в стартовом матче Лиги чемпионов 12.07.2023 677
- Казахстан взял первую медаль на чемпионате Азии по легкой атлетике 12.07.2023 709
- Где будет отбывать 12-летний срок экс-министр обороны Мурат Бектанов 12.07.2023 1042
- Многочисленным родственникам первого президента придётся попотеть в судах - мажилисмен 12.07.2023 3505
- Елена Рыбакина выбыла из борьбы на Уимблдоне 12.07.2023 736
- Что изменится с внедрением нового закона об онлайн-платформах и онлайн-рекламе - мнения экспертов 12.07.2023 618
- Умер писатель Милан Кундера 12.07.2023 613
- В Казахстане стартовал приём документов в докторантуру 12.07.2023 760
- Ввоз в Казахстан контрафактных лекарств из Индии пресёк КНБ 12.07.2023 663
- Нацбанк Казахстана предупредил о новых схемах мошенничества 12.07.2023 796
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 888
- "Языки выбираю душой". 24-летний алматинец выучил 8 языков 12.07.2023 1071
- Производство мороженого значительно выросло в Казахстане 12.07.2023 601
- Об акцизах и депозитах: что происходит с ресторанным бизнесом Казахстана 12.07.2023 629
- История одной закупки: кто виноват в затяжном ремонте старой школы в ЗКО 12.07.2023 1301
- На Иссык-Куль с комфортом: VIP вагоны появятся в поезде, следующем на курорт 12.07.2023 977
- Поезд врезался в автобус с пассажирами в Атырау 12.07.2023 1045
- Как развивается детско-юношеский футбол в Казахстане 12.07.2023 615
- Город превращается в человейник - один из "авторов" Астаны о новом облике столицы 12.07.2023 8629
- Расследование начали в отношении детской деревни "Шанырак" в Атырау 12.07.2023 702
- Пробки в Алматы: для разгрузки проспекта аль-Фараби запустили реверсивное движение 12.07.2023 917
- В Костанае выделили рекордные 350 млн тенге на проект "Бюджет народного участия" 12.07.2023 548
- "Астана" возвращается в Лигу чемпионов 12.07.2023 576
- Возврат незаконно выведенных активов: президент подписал закон 12.07.2023 494
- В хищении 600 миллионов тенге в "Әскери құрылыс" подозревают 11 руководителей компании 12.07.2023 657
- Скончался легенда казахстанского футбола Сеильда Байшаков 12.07.2023 564
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 567
- Он напал с ножом, а ребёнка использовал как щит: Бейбут Шуменов рассказал подробности потасовки в ТРЦ 12.07.2023 1501
- До пяти лет может занять строительство новых ТЭЦ в Семее и Кокшетау 12.07.2023 987
- Космический мониторинг показал масштабы обмеления Каспийского моря 12.07.2023 655
- Жара отступит, придут дожди: Метеорологи спрогнозировали погоду на три дня 12.07.2023 1570
- В Казахстане утвердили новые правила дорожного движения 12.07.2023 2513
- 100 миллионов тенге незаконно получили учителя школ, работники детсадов и училищ в Актюбинской области 12.07.2023 507
- Шарипханов рассказал президенту о предстоящей трансформации МЧС 12.07.2023 593
- В каких случаях будут перекрывать дороги в Казахстане 12.07.2023 486
- Шокирующие нарушения выявили в частных детсадах Кызылординской области 12.07.2023 677
- По факту драки в столичном ТРЦ с участием боксёра Шуменова начато расследование 12.07.2023 981
- "Снова обыграет Жабер"- в США оценили шансы Рыбакиной на Уимблдон 12.07.2023 772
- О подозреваемом в истязаниях студенте-медике рассказали в столичном вузе 12.07.2023 2359
- В этом году тарифы на комуслуги в Казахстане вырастут на 10-30% — премьер 12.07.2023 568
- Из-за аварии на ПНХЗ заправлять машины газом в Павлодаре начали по талонам 12.07.2023 566
- LOADING...
Представителей компании World Money подозревают в создании финпирамиды в ЗКО
В период с января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду вовлечено 130 вкладчиков.
Досудебное расследование в отношении представителей компании World Money по подозрению создания и руководства финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области, передает Baigenews.kz.
Одним из обязательных условий компании являлось внесение денежных средств от 21 тысяч до 53 тысяч тенге и привлечение других участников, в том числе посредством мессенджеров WhatsApp, Telegram.
В период с января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду вовлечено 130 вкладчиков. Департаментом при координации прокуратуры области удалось пресечь деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков. Досудебное расследование продолжается.
"Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", - говорится в сообщении.
В АФМ предупредили, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
-
Trend news
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 997
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 862
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 25316
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 3168
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 1278
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 6379
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 2554
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 1651
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 1967
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 2091
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 1542
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 1602
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 2313
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 5422
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 1817
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 1385
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 4673
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 4332
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 2838
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 2978
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 1732
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 3460
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 2873
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 1858
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 1884
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 1983
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 13305
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 2362
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 1770
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 2864
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 3661
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 2616
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 2961
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 2447
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 2895
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 3398
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 2980
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 2792
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 2234
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 3202
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 1912
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 4187
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 3120
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 179292
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 2243
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 4770
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 5389
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 4856
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 3876
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 3123
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 7826
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 2760
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 22099
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 3803
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 16611
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 5424
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 11619
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 3455
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 5261
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 3722
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 3629
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 3968
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 4060
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 4649
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 3180
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 4224
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 28333
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 2779
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 3370
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 3312
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 3490
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 3070
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 4005
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 3126
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 4163
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 12167
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 30836
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 3174
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 3416
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 3744
-
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 888
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 564
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 1121
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 1522
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 1510
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 1620
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 1632
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 1570
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 1896
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 1858
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 1435
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 1903
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 1618
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 1610
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 1814
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 2064
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 1865
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 1623
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 1746
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 1625
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 2255
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 1735
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 1923
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 2749
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 2052
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 1828
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 2032
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 1788
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 1756
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 1696
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 1960
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 2502
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 2088
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 1956
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 3894
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 2200
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 2992
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 3828
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 2417
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 2402
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 38845
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 2197
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 3360
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 2687
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 2510
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 3316
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 2726
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 2821
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 3200
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 3206
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 3557
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 4178
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 4701
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 4004
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 3435
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 3491
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 3167
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 4300
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 5311
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 4464
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 3805
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 3275
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 4102
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 3121
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 3556
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 3451
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 3874
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 4058
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 3621
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 4079
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 4289
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 6044
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 4552
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 6359
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 4774
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 4494
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 4099
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 4984
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 3701
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 4148