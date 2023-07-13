Представителей компании World Money подозревают в создании финпирамиды в ЗКО

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В период с января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду вовлечено 130 вкладчиков.

Досудебное расследование в отношении представителей компании World Money по подозрению создания и руководства финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области, передает Baigenews.kz.

Одним из обязательных условий компании являлось внесение денежных средств от 21 тысяч до 53 тысяч тенге и привлечение других участников, в том числе посредством мессенджеров WhatsApp, Telegram.

В период с января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду вовлечено 130 вкладчиков. Департаментом при координации прокуратуры области удалось пресечь деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков. Досудебное расследование продолжается.

"Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", - говорится в сообщении.

В АФМ предупредили, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.