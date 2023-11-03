Председательство в ОТГ будет иметь долгосрочное значение для Казахстана – политолог

В Астане проходит юбилейный 10-й Саммит Организации тюркских государств (ОТГ). Для участия в мероприятии в Астане собрались главы государств-членов организации: Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, а также лидеры государств-наблюдателей – Венгрии и Туркменистана. О том, какую важность имеет для Казахстана ОТГ в текущих геополитических условиях корреспонденту BaigeNews.kz рассказал научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения Рустем Мустафин.

По словам эксперта, в нынешних условиях саммит играет особо важную роль не только с точки зрения интересов каждого отдельно взятого члена и наблюдателя организации, но и в контексте международной обстановки. В подтверждение своим словам он привёл статистические данные.

"Во-первых, территория государств-членов ОТГ и наблюдателей охватывает 4823,5 тысяч квадратных километров, что придает организации геополитическую важность. Она выступает площадкой для обсуждения важных политических вопросов и сотрудничества по решению региональных проблем. Во-вторых, ОТГ с общим населением в 173,8 миллиона человек имеет значительный потенциал для воздействия на региональные и мировые вопросы. Высокая численность населения обеспечивает мощный экономический, культурный и гуманитарный ресурсы, а также возможность для развития дипломатических отношений с другими странами и регионами", - сказал Мустафин.

В-третьих, политолог уделил внимание экономической стороне вопроса, отметив, что ВВП объединения составляет более полутора миллиардов долларов США, а торговый оборот достигает 1192,7 миллиардов долларов США. По его словам, такие экономические показатели свидетельствуют о том, что в совокупности ОТГ вносит свой вклад в мировую экономику и имеет потенциал для дальнейшего развития.

"В-четвертых, прохождение через территории государств-членов и наблюдателей таких важных транспортных маршрутов как Коридор ЦАРЭС 2, Панъевропейский транспортный коридор IV, Трансъевропейская транспортная сеть, Транспортный коридор Север — Юг и Зангезурский коридор позволяет ОТГ стать важным центром транспортной и логистической инфраструктуры", - добавил наш собеседник.

Политолог отметил, что юбилейный саммит и роль Организации тюркских государств необходимо рассматривать с региональной перспективы.

"Организация играет важную роль в содействии экономическому сотрудничеству между членами. Не менее значимым является и укрепление культурных и гуманитарных связей между тюркскими народами. Юбилейный саммит может стать площадкой для старта культурных и образовательных инициатив, направленных на продвижение культурного многообразия и сотрудничества в этой области. Такие интеграционные объединения как ОТГ играют важную роль в обеспечении безопасности для государств-участников. Путем многостороннего сотрудничества страны повышают свой потенциал более эффективно реагировать на общие вызовы и угрозы. К ним может относиться борьба с транснациональной преступностью, экстремизмом, терроризмом", - сказал он.

Мустафин выразил мнение, что о значимости ОТГ для стран-участниц косвенно говорит и структура организации и разобрал её на части. Эксперт отметил, что секретариат выполняет функции координации и управления деятельностью ОТГ. Совет президентов объединяет руководителей тюркских государств и регулирует важные политические и стратегические вопросы. Совет министров иностранных дел играет ключевую роль в формировании внешней политики объединения и согласовании дипломатических усилий в регионе. Комитет старших должностных лиц ответственен за реализацию решений, принятых на высшем уровне и сотрудничество в различных областях, включая экономику и безопасность.

"Совет аксакалов способствует сохранению традиций и культуры тюркских народов. Совет генеральных прокуроров имеет важное значение для поддержания правопорядка и борьбы с транснациональной преступностью. Парламентская ассамблея укрепляет демократические институты и сотрудничество в сфере законодательства между членами ОТГ. Международная тюркская академия, находящаяся в Астане, способствует развитию образования и науки, а также обмену знаниями между народами. Международная организация тюркской культуры содействует сохранению и продвижению культуры, языка и искусства. Совет конституционных судов оказывает помощь в обеспечении соблюдения законности в ОТГ", - констатировал он.

Говоря о роли Организации тюркских государств для Казахстана, политолог обратился к хронологии значимых событий в рамках объединения.

"12 июля 1993 года подписано Алма-Атинское соглашение об образовании TÜRKSOY. 9 июня 1998 года в Астане прошел V Саммит. 21 октября 2011 года в Алматы прошел Первый Саммит Тюркского Совета. 11 сентября 2015 года в Астане состоялся Пятый Саммит Тюркского Совета. И сегодня столица принимает юбилейный Десятый саммит. В ходе встречи председательство на 2024 год перейдет от Узбекистана к Казахстану. Это будет иметь долгосрочное значение для нас, поскольку Республика становится центром внимания и имеет возможность влиять на повестку дня ОТГ", - сказал он.

Политолог назвал современный этап мирового развития "Эпохой мультикризисов", в котором нации сталкиваются с одновременным возникновением нескольких доминантных кризисов.

"Они могут быть различной природы и охватывать широкий спектр сфер жизни. Когда несколько доминантных кризисов и проблем возникают одновременно, это может стать непростым временем как для отдельных индивидуумов и организаций, так и для целых стран и регионов. Кризисы принимают многообразные формы, включая экономический спад, стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, а также политические и военные конфликты. В настоящее же время мы наблюдаем новую тенденцию – доминантные кризисы уже не чередуются, а наслаиваются друг на друга, образуя сложные пласты переплетающихся между собой проблем, которые требуют незамедлительного решения и многопрофильного подхода", - отметил он.

Исходя из этого, по словам эксперта, для Казахстана становится особенно актуальным "усиливать сотрудничество по всем возможным и выгодным направлениям с наибольшим числом акторов и в разных форматах: двусторонних, региональных и международных".

"Интерес к нашей стране будет возрастать все больше. Это видно невооруженным взглядом на примере визитов в нашу страну лидеров крупных международных игроков. Например, 14 сентября 2022 года Казахстан с государственным визитом посетил Председатель КНР Си Цзиньпин. В октябре 2022 года в Республику с официальным визитом прибыл Президент Европейского Совета Шарль Мишель. 28 февраля 2023 года в Астану прибыл Государственный секретарь США Энтони Блинкен. 20 июня 2023 года нашу страну посетил Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. На днях состоялся визит Президента Франции Эммануэля Макрона. На площадке 10-го юбилейного Саммита ОТГ состоится встреча Президентов Казахстана и Турции", - добавил наш собеседник.

Мустафин подчеркнул, что стратегия Казахстана предельно понятна и предсказуема.