Председатели верховных судов Казахстана и Монголии обсудили перспективы сотрудничества

Председатели верховных судов Казахстана и Монголии Асламбек Мергалиев и Ганзориг Дамдин на онлайн-встрече обсудили аспекты взаимодействия, передаёт BaigeNews.kz.

Асламбек Мергалиев рассказал о судоустройстве и судопроизводстве РК, принятых законодательных мерах по укреплению независимости и кадрового потенциала судейского корпуса, развитию адмюстиции, при которой в течение 2,5 лет 63% граждан и 76% инвесторов выигрывают споры с госорганами.

Отмечены высокий уровень цифровизации, нашедший отражение в международных рейтингах, медиации, а также проекты по объединению судов, экстерриториальной подсудности, IT-системы с элементами искусственного интеллекта и роботизации.

Говоря о нацеленности проектов ВС РК на повышение уровня доверия к суду, А.Мергалиев подчеркнул, что по версии Бюро национальной статистики на начало текущего года он составил 61%.

В свою очередь Г.Дамдин выразил нацеленность придать партнерству судебных систем двух стран характер динамичного сотрудничества. Он подчеркнул заинтересованность в изучении казахстанского опыта в сфере цифровизации судов и ее нормативной регламентации, проекта по онлайн судебным процессам, применению искусственного интеллекта и др.

Отмечен и интерес к мерам по укреплению независимости судов, обучающим мероприятиям, взаимодействию с международными ассоциациями судейских сообществ.

В заключение, стороны заверили в намерении развития взаимовыгодного сотрудничества с целью обеспечения эффективности правосудия и судебного администрирования.

Во встрече, прошедшей по инициативе монгольских коллег, приняли участие Руководитель Судебной администрации РК Наиль Ахметзакиров, заведующий отделом международных связей СА Шакир Шаяхметов, председатель уголовной коллегии ВС и директор Института судебного обучения МНР Чагдаа Хосбаяр и Эрденечимег Дашпунцаг.