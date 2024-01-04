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Председателем Комитета информации стал Мейрлан Раханов

Сегодня, 09:01
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 09:01
Сегодня, 09:01
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Фото: primeminister.kz

Мейрлан Раханов назначен председателем Комитета информации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство. 

"Приказом министра культуры и информации Республики Казахстан Раханов Мейрлан Акылбекович назначен председателем Комитета информации", - говорится в сообщении. 

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