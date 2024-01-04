Председателем Комитета информации стал Мейрлан Раханов
Сегодня, 09:01
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Сегодня, 09:01Сегодня, 09:01
121Фото: primeminister.kz
Мейрлан Раханов назначен председателем Комитета информации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
"Приказом министра культуры и информации Республики Казахстан Раханов Мейрлан Акылбекович назначен председателем Комитета информации", - говорится в сообщении.