Предприятия Казахстана задолжали работникам 840 млн тенге

1,7 тысячи человек в Казахстане не могут получить заработанное, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В этом году на 940 предприятиях зафиксирована задолженность по заработной плате на сумму более 6,4 миллиарда тенге перед 25 тысячами работников. На сегодня задолженность составляет 840 миллионов тенге в отношении 1,7 тысячи работников", - сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов на заседании комиссии по правам человека при президенте РК.

Основные причины задолженности: ухудшение финансового положения предприятия, отсутствие собственных оборотных средств, взаимные платежи между поставщиками и заказчиками продукции. Большая доля долгов приходится на предприятия строительной отрасли и предоставления услуг.

"В этом направлении проводится работа по совершенствованию инструментов выявления задолженности. Такой алгоритм мы сейчас наработали с местными исполнительными органами в рамках трёхсторонней комиссии, которая действует в рамках конкретной административной территориальной единицы", - отметил министр.

Ранее сообщалось о том, что казахстанцы задолжали 61 миллиард тенге за комуслуги.