61 млрд тенге задолжали казахстанцы за комуслуги

Средний износ тепловых сетей по стране — около 54%, причём в 80 городах с централизованным теплоснабжением этот показатель составил от 75% до 92%. Тем временем, задолженность потребителей за комуслуги составила 61 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

По данным издания, совокупный объём дебиторской задолженности потребителей перед СЕМ, превышающей три месяца, на 1 октября 2023 года составил 61,2 млрд тг. При этом, 15,7 млрд тг — это задолженность населения, 45,6 млрд тг — задолженность предприятий.

"Для сопоставления масштабов: полная модернизация Кентауской ТЭЦ стоит чуть менее 14 млрд тг. На эту сумму к началу отопительного сезона отремонтировали 4 котла и заменили 6 км тепловых магистралей, ещё 4 котла обновят к новому году, а в следующем году заменят 14 км тепломагистралей и 80 км внутренних сетей. Для такой масштабной модернизации требуется менее 23% от суммы задолженности, то есть на полную сумму долга можно было бы привести в порядок пять таких ТЭЦ, обеспечить бесперебойным теплом и электричеством пять городов вроде Кентау. И ещё остались бы средства", - отмечают аналитики.

По данным экспертов, на эти средства можно было бы отремонтировать 170 км тепловых сетей — огромная цифра.