61 млрд тенге задолжали казахстанцы за комуслуги
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Средний износ тепловых сетей по стране — около 54%, причём в 80 городах с централизованным теплоснабжением этот показатель составил от 75% до 92%. Тем временем, задолженность потребителей за комуслуги составила 61 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.
По данным издания, совокупный объём дебиторской задолженности потребителей перед СЕМ, превышающей три месяца, на 1 октября 2023 года составил 61,2 млрд тг. При этом, 15,7 млрд тг — это задолженность населения, 45,6 млрд тг — задолженность предприятий.
"Для сопоставления масштабов: полная модернизация Кентауской ТЭЦ стоит чуть менее 14 млрд тг. На эту сумму к началу отопительного сезона отремонтировали 4 котла и заменили 6 км тепловых магистралей, ещё 4 котла обновят к новому году, а в следующем году заменят 14 км тепломагистралей и 80 км внутренних сетей.
Для такой масштабной модернизации требуется менее 23% от суммы задолженности, то есть на полную сумму долга можно было бы привести в порядок пять таких ТЭЦ, обеспечить бесперебойным теплом и электричеством пять городов вроде Кентау. И ещё остались бы средства", - отмечают аналитики.
По данным экспертов, на эти средства можно было бы отремонтировать 170 км тепловых сетей — огромная цифра.
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